Galletas Gullón renueva su compromiso con la cultura al patrocinar por quinto año el Festival Aescena

Galletas Gullón reafirmó su apoyo a la cultura y al desarrollo social de su comarca al renovar, por quinto año consecutivo, el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) para patrocinar la decimonovena edición del Festival de Artes Escénicas (Aescena). Este evento, que se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en el Espacio Cultural del Cine Amor, consolida a Aguilar de Campoo como un referente del turismo cultural en la zona.

El acto de renovación del convenio contó con la presencia de la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, la concejala de Cultura, Soraya Isasi, el técnico de Cultura, Jorge Sanz, el director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ, y la responsable de Gestión Ética, Responsable y Excelente de Gullón, Sheila Palomo. Durante el evento, Casañ destacó el compromiso histórico de la empresa con la cultura local. “Apoyar a los artistas y las iniciativas culturales de nuestra tierra es una constante en la historia de Galletas Gullón. Este compromiso nos enorgullece y lleva el nombre de Aguilar de Campoo por todo el mundo”. Por su parte, Ortega subrayó la importancia de la cultura como motor económico y social: “Aguilar de Campoo está en camino de convertirse en un referente del turismo cultural gracias a eventos como Aescena”.

El Festival Aescena ofrecerá dos fines de semana llenos de representaciones teatrales que prometen atraer a visitantes y dinamizar la vida cultural de la localidad. Además del patrocinio de Galletas Gullón, el evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, Radio Aguilar, Joyería Salamanca y el Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad.

El programa arrancará el viernes 3 de octubre con sesiones de microteatro, una propuesta que acerca el arte escénico al público de forma íntima y dinámica. El sábado 4, a las 20.30 horas, se representará Los amantes sobrehumanos, una obra que combina intensidad dramática y reflexión. El domingo 5, a las 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de Hocus Pocus – Magic Clown, un espectáculo familiar que mezcla magia y humor.

El segundo fin de semana continuará con propuestas de gran calidad. El viernes 10, a las 20.30 horas, se presentará El sueño de una noche de verano, una de las obras más emblemáticas de Shakespeare. El sábado 11, a la misma hora, llegará El día más feliz de nuestra vida, una comedia que promete risas y emociones. Finalmente, el domingo 12, también a las 20.30 horas, el festival cerrará con Escupir al cielo, una obra que invita a la reflexión y pondrá el broche final a esta edición.

El apoyo de Galletas Gullón a Aescena se suma a su colaboración con otros eventos culturales de la comarca, como el Galleta Rock, el Okey Makey, el Corona Fest, el GeoFest, el Encuentro de Danzas Urbanas, ARCA o el Aguilar Film Festival. Con esta nueva edición, Aescena no solo ofrece una programación diversa y de calidad, sino que también refuerza el papel de la cultura como un motor de desarrollo económico y social, consolidando a Aguilar de Campoo como un punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas.