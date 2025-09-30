Última hora del temporal en España, en directo: alertas del la AEMET por lluvias en Valencia y Baleares

El temporal de lluvias dejó ayer lunes en Valencia varias trombas de agua en municipios del litoral como Gandia, Cullera y Sueca, cuatro rescates por parte de los bomberos y mucho miedo en la zona asolada hace once meses por la dana ante el riesgo de que sus calles vuelvan a inundarse. El aviso meteorológico rojo en todo el litoral de Valencia obligó a suspender clases en docenas de municipios de las tres provincias, así como a cerrar comercios, cortar la circulación en varias carreteras y vías ferroviarias, modificar aterrizajes y realizar intervenciones de achiques y saneamientos.

Este martes se mantendrá la inestabilidad en el centro este y en el sureste de la península y en las islas Baleares por la influencia de una vaguada fría en altura, al tiempo que se prevén precipitaciones y tormentas fuertes en algunos puntos del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones y tormentas que serán localmente fuertes y/o persistentes en lugares como la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares y que serán localmente muy fuertes en los litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas.

Última hora de las lluvias torrenciales en España, en directo