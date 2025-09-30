“Me voy”: la decisión de Alejo Sauras que casi revienta "MasterChef Celebrity 10"

Lo que prometía ser una entrega más del famoso talent culinario se convirtió en una tormenta emocional que arrasó las cocinas de "MasterChef Celebrity 10". La gala terminó con dos concursantes expulsados y una espantada colectiva tras una polémica decisión de Alejo Sauras que reventó la armonía entre los aspirantes. Todo ocurrió en cuestión de minutos, pero el caos fue tal que ni los jueces pudieron contener la tensión.

La noche comenzó con una sorpresa mayúscula: Jorge Luengo fue eliminado en la primera prueba, algo que pocas veces ocurre tan temprano. Tras un reto de cocina internacional por parejas y una elaboración individual con ingredientes acertados, el mago fue señalado como uno de los peores junto a Torito, Masi y Rosa. Pero la guillotina cayó antes de lo esperado, y Jorge abandonó el programa sin llegar siquiera a la prueba de exteriores.

Pero el verdadero terremoto llegó en Atapuerca. Allí, los equipos fueron organizados por Alejo, que tuvo la idea de asignar a Torito al grupo de la Mala Rodríguez. La reacción fue inmediata y devastadora: la cantante se molestó hasta el punto de apartarse del grupo, Torito se fue detrás y Alejo amenazó con marcharse también. “Pues vete”, le dijo la Mala, y él se quitó incluso el uniforme. Una espantada sin precedentes que dejó a todos descolocados.

Aunque finalmente Alejo volvió, lo hizo pidiendo disculpas y rectificando su decisión. Pero el daño ya estaba hecho. El equipo del actor fracasó en la prueba, lo que les envió directamente a eliminación. “Me equivoqué”, admitió Alejo, visiblemente tocado. A pesar de las felicitaciones del jurado por haber reconducido el conflicto, las consecuencias fueron inevitables.

La última prueba de la noche trajo consigo la segunda expulsión. Bajo una Caja Misteriosa llena de conservas, los aspirantes tenían que improvisar platos con esos productos y otros tres elegidos del supermercado (por Alejo, como único encargado). Masi no logró superar el reto, con una pasta que los jueces calificaron de "durita y llena de grasa", y fue finalmente la segunda en abandonar la

competición.

Así se despidió una de las noches más caóticas que se recuerdan en "MasterChef Celebrity". Alejo, a pesar del arrepentimiento, fue redimido por su plato de raviolis. La Mala, aún dolida, resistió con un plato criticado. Y Torito volvió a brillar. Pero lo que quedó en el aire fue un aviso: cuando la cocina hierve más por dentro que por fuera, hasta los fogones más famosos pueden estallar.