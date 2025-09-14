González Corral: "No habrá límite presupuestario para ayudar a los afectaos por los incendios"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha participado este domingo en la Feria Agroalimentaria y tradicional Alubiada de La Bañeza que este año cumple su edición número 22.

Allí, se ha referido a los incendios forestales que han asolado este verano a las provincias de Zamora y León, también en la zona de La Bañeza, y lo hacía para destacar la agilidad de las ayudas a los perjudicados por estos devastadores fuegos.

"Deseamos que lo sucedido quede pronto en un mal sueño", decía la consejera, mientras recordaba que la Junta aprobó el primer paquete de ayudas para agricultores y ganaderos con un montante de 460 millones de euros con 400 beneficiarios.

“La respuesta ha sido muy rápida. Lo que hemos hecho es cruzar los datos de la superficie incendiada con los beneficiarios de la PAC, cruzar que tuviesen la condición de ser profesionales y automáticamente sacar los listados”, decía Gonzñalez Corral, en declaracione srecogidas por Ical.

También ha puesto en valor la apertura de varias líneas de ayudas para aquellos que tengan una superficie mayor o daños por cabezas o por colmenas y que excedan la cantidad de los 5.500 euros. Al respecto, avanzaba que su departamento trabaja en el siguiente paquete, que es el de cercados "y todo con la menor burocracia posible", apuntaba.

La consejera también ha echado en falta un mayor compromiso del Gobierno de España durante los incendios, y se mostraba convencida de que el votante de Castilla y León valorará en marzo la respuesta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ante esta tragedia.

"Mañueco nos dijo que fuéramos ambiciosos en la respuesta a los afectados por los incendios y por ello no va a haber falta de presupuesto para abonar las ayudas necesarias para recobrar la normalidad” cuanto antes", finalizaba.