El PSOE defiende un mayor compromiso con la Educación pública y la investigación científica

El PSOE de Castilla y León reclama a la Junta una mayor compromiso con la educación pública y la investigación científica

Los del puño y la rosa advierten de la "incertidumbre" con la que comenzado el nuevo curso escolar que, en su opinión, no se corresponde con la "autocomplacencia" de la consejera de Educación, Rocío Lucas, a la que pien que cumpla con las demandadas planteadas por la comunidad educativa.

El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, exige al Gobierno de Mañueco la mejora de las retribuciones de los profesores en todos los ámbitos, así como que cumpla el preacuerdo firmado con los sindicatos en educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP y que dé respuesta también las demandadas realizadas por el profesorado universitario.

En el ámbito de la educación rural, Pablos defiende que se dá un nuevo impulso a los servicios complementarios y equipararlos a los de las ciudades, además de establecer el transporte para la FP "que comprometió en 2019", y que se incremente la oferta educativa en comarcas que solo cuentan con la ESO incrementando el número de centros integrados de FP en el medio rural.

"Mañueco debe trasladar a Castilla y León la apuesta que han realizado otras comunidades autónomas por las matrículas gratuitas en universidades públicas vinculadas al aprovechamiento académico y por la investigación científica", señala el dirigente socialista salmantino, quien asegura que mientras denuncia que en la región no haya ningún centro de excelencia. "Nuestros investigadores sí que son de excelencia, pero sufren el escaso apoyo de la Junta”, advierte.

Por su parte, el secretario de Educación del PSOE de Castilla y León Javier Garcia, dice que el curso escolar se ha iniciado con "plantillas incompletas" , y que las familias han denunciado "improvisación y caos" en la conciliación de la reducción horaria.

Además, se queja de que la Junta "sigue racaneando" en las partidas para el mantenimiento ordinario de los centros y asegura que el modelo educativo del Gobierno de Mañueco está agotado.

Finalmente, recuerda algunas de las "deudas" del PP como el conservatorio de Zamora o los institutos de San Lorenzo en Segovia y Villaquilambre en León”, sentencian desde el PSOE.