“Hay que fortalecer el Sistema Nacional de Salud para que los sanitarios podamos dar una respuesta eficaz a las víctimas. Las cifras son una vergüenza”

El Sistema Nacional de Salud necesita más recursos económicos para poder dar una respuesta eficaz a las víctimas de violencia de género y que este problema se convierta en un objetivo prioritario del sistema de gestión sanitario que, “por prevalencia y por frecuencia, debería de serlo”. Es la causa que más muertes provoca en mujeres de entre 16 y 40 años, por encima de los accidentes de tráfico y cualquier tipo de cáncer. “Estas cifras son una vergüenza y lo profesionales sanitarios tenemos que luchar contra ello, para detectarlo lo más pronto posible”.

Es la reflexión y la reivindicación de la profesora de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, Mercedes Martínez-León, que este jueves, 28 de noviembre, abordará, como académica de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, la evolución de la violencia de género desde el punto de vista de la medicina en general y de la medicina forense, cuando se cumplen en diciembre 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La especialista, con una amplia trayectoria en el campo de la investigación en violencia de género en la medicina legal, disertará, a las 19 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Medicina, sobre el trabajo de los profesionales sanitarios y la necesidad de contar con herramientas para animar a las víctimas a “denunciar siempre”. “Muchas llegan a Atención Primaria con unos dolores inespecíficos, con trastornos ansiosos o depresivos, y una y otra vez, y orgánicamente no tienen ninguna patología y no sables lo que les pasa… Simplemente, en muchos casos están pidiendo ayuda, y no se les pregunta por ello”, denuncia, para recordar que la Organización Mundial de la Salud aconseja, en situaciones como estas, hablar con la paciente para poder ayudarla.

En el ámbito forense, también reivindica más recursos, teniendo en cuenta que estos profesionales son, en la mayoría de los casos, los primeros en atender pericialmente a las víctimas y los que se encargan de redactar el informe de lesiones. “En España, todavía se sigue denunciando poco y es la vía para que de esta manera nosotros podamos proteger a las víctimas, y valorar la peligrosidad del agresor, que eso también es importante”. “Tenemos que ayudarlas y animarlas y decirles que hay gente que las va a proteger, que las va a ayudar para intentar que salgan de ese círculo, porque muchas han normalizado la violencia porque la llevan sufriendo, en muchos casos entre cinco y diez años”, explica la doctora de la UVa.

Martínez-León, cuyo discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid hace siete años versó sobre la ‘Antropología de la violencia de género en la medicina legal’, recuerda que España fue pionera en Europa a la hora de legislar, pero recuerda que ha quedado vieja, puesto que sólo se centra en la violencia de la relación afectiva de hombre y mujer, y no aborda otras formas de violencia contra otro tipo de relaciones, que cada vez son más frecuentes, como las del colectivo LGTBI. “Hay violencias a las que no se ha dado importancia”. “Últimamente sí que es verdad que se habla más de la violencia sexual, pero tampoco se hablaba en la ley como tal. Luego, tampoco se contemplan tipos de acoso, mutilaciones femeninas”, precisa.

A juicio de Mercedes Martínez-León, las medidas de prevención son insuficientes porque cada vez se denuncian más casos, y se está fallando en la protección de las víctimas”, a lo que une que muchas veces todo se centra en el maltrato físico, pero “el maltrato psicológico se da mucho más, es mucho más frecuente y mucho más grave, más difícil de demostrar y mucho más difícil de curar”. También, denuncia el aumento de la ciberviolencia de género, y que cada vez hay víctimas y agresores más jóvenes, muchos a través de las redes sociales. “Esto es también maltrato y es importante considerarlo”.

“La educación aquí está fallando por parte de todos los profesionales y también de las familias. En todas las etapas, desde el colegio a la universidad, debería de haber una educación en valores, en igualdad. Por ejemplo, hablamos en Medicina, que es una carrera muy larga, en la que se habla de muchas enfermedades, pero que no tienen esta prevalencia”, indica, para recodar que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 12,1 por ciento el año pasado en España, hasta 36.582.“Y solamente es lo que vemos, que luego habrá mucho debajo”, lamenta Martínez-León, quien pondrá los puntos sobre las ies a esta problemática el próximo jueves, 28 de noviembre, a las 19 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Medicina Entrada, con entrada libre hasta completar aforo.