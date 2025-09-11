Héctor Palencia: "El ministro Puente solo llega puntual para atacar a Castilla y León"

El diputado abulense del Partido Popular, Héctor Palencia, se ha reunido este jueves con representantes de la Cámara de Comercio de Ávila para analizar la situación de las infraestructuras de comunicación en la provincia abulense.

Durante el encuentro, el parlamentario hacía especial hincapié en la situación de los peajes de la AP-6 y la AP-51. Al respecto, mostraba su peocupación por el “alarmante” convenio de José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea para alagar el peaje hasta 2036 n¡cuando es una autopista "amortizada", y exigía conocer los condicionantes de ese acuerdo para saber si se puede revertir o no, así como los motivos de por qué se firmó.

Además, advertía de que los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61 son los únicos que el gobierno de Pedro Sánchez no ha cancelado cuando ha podido hacerlo.

Por otro lado, Palencia criticaba la ausencia de un plan director del Corredor Atlántico en Castilla y León, que “se anunció para el pasado mes de marzo y del que todavía no hay conocimiento.

"No se entiende la ausencia de ese plan, que tiene como consecuencia que en el 2030 se tendrían que alcanzar unos condicionantes en la línea ferroviaria que no se va a poder cumplir", advertía el diputado abulense.

Además, recordaba que estamos en el 2025 y una infraestructura de este tipo se tarda en construir al menos diez desde que se diseña, se programa y se pone en ejecución. Por ello, denunciaba que "en ningún lugar" de Castilla y León se va a cumplir con las obligaciones de Europa en 2030.

También echaba en cara al ministro de Transportes, Óscar Puente, que esté pensando en demandar a las comunidades autónomas de Castilla y León y Galicia por interrumpir la comunicación por AVE durante los incendios. "El Gobierno de Sánchez solo piensa en hacer caja en desgracias como los incendios, con demandas millonarias a las comunidades autónomas; con el caos ferroviario reduciendo las compensaciones de puntualidad; o con la condonación de la deuda”, denunciaba Palencia.

Asimismo, acusaba a Puente de llegar solo puntual "para atacar a Castilla y León" cuando debería ser el primero para defender cada una de las nueve provincias.

"Un ministro de Castilla y León tiene paralizado el plan director del Corredor Atlántico en la región, lo que es inadmisible", decía, al tiempo que pedía al ministro que deje de arremeter contra su comunidad, que deje las redes sociales y se ponga trabajar " porque está demostrado que no tiene tiempo para hacer su trabajo”.