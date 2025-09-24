Acceso

Castilla y León

Sucesos

Un herido en el incendio de una nave de vehículos agrícolas situada en Ciudad Rodrigo

Dos bomberos tuvieron que ser atendidos por el humo

Incendio de una nave de vehículos agrícolas situada en Ciudad Rodrigo
Incendio de una nave de vehículos agrícolas situada en Ciudad RodrigoVicente/Ical
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Salamanca Creada:
Última actualización:

Un hombre, de 40 años de edad, tuvo que se evacuado anoche a la UVI del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir quemaduras e intoxicarse por la inhalación de humo en el incendio de una nave de vehículos agrícolas en Ciudad Rodrigo (Salamanca). El suceso se registró sobre las 22 horas, en las instalaciones, ubicadas en la calle Herreros, y dos bomberos tuvieron que ser atendidos por el humo, pero fueron dados de alta en el lugar, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

Desde la sala del 1-1-2 se informó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a la Policía Local de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas