El hockey en línea vallisoletano, supercampeón de España

Nuevo éxito del deporte vallisoletano, esta vez en hockey en línea de la mano del Caja Rural CPLV, que no ha podido comenzar mejor la temporada, tras conseguir este fin de semana la Supercopa de España, después de imponerse en la final disputada en Bilbao al que era el favorito, el Molina Sport.

Los vallisoletanos fueron mejores a lo largo del tiempo reglamentario y de la prórroga de 10 minutos, pero ambos acabaron con 3-3 y tuvieron que esperar a una larga tanda de penaltis para alzarse con su cuarta Supercopa, tras las cosechadas en 2018, 2019 y 2021.

En los penaltis, el protagonismo fue para el joven Arturo Contreras, que anotó dos de los siete intentos del CPLV; y para James Teed, que paró el definitivo del norteamericano del Molina Kevin Mooney.

Tras imponerse el sábado al Metropolitano por 2-1, en la final de este domingo esperaba el rival a batir, el Molina, que había ganado su semifinal ante el Espanya por 2-1. Vallisoletanos y canarios se conocen de sobra de las últimas finales disputadas, incluidas varias de la Supercopa.

En un Polideportivo de Zorroza lleno, y con mucha presencia de aficionados vallisoletanos, el encuentro estuvo marcado por el aspecto físico, con el Caja Rural CPLV muy intenso desde el pitido inicial, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento. Ambos saben que cada expulsión es petróleo y así lo aprovecharon. La primera en contra del CPLV acabó con el 1-0 del Molina, con una asistencia de Patrick Andysek a Alex Pérez, que solo puso en franquicia a los canarios. Mientras que la primera a favor, no pudo ser materializada por los de Andrés Portero, que se estrena en el banquillo del cuadro masculino con un título.

A pesar de ir por debajo y de saber que ante el Molina es complicado jugar con el marcador en contra, el Caja Rural CPLV no se vino abajo, logrando la igualada antes del descanso, con doble superioridad numérica, con un golazo de Dani Díez a la escuadra.

El propio capitán puso en ventaja por primera vez a los pucelanos nada más comenzar la segunda mitad, en otro power-play, regateando a un par de rivales para batir a Javi Tordera con el revés. Pero con cada superioridad e inferioridad todo cambiaba. Y en un CPLV-Molina siempre hay intensidad. Así que el empate llegó de nuevo con uno más del Molina, obra de Kevin Mooney. Aún quedaban 16 minutos.

Y tres después, Arturo Contreras tocó de primeras un pase de Dusan Cantabrana para poner de nuevo en franquicia a los vallisoletanos. Con ventaja se entró en la recta final, en la que el CPLV defendió bien una nueva inferioridad, pero no pudo repetirlo en otra más, llegando el 3-3 del stick de Alex Pérez.

De ahí hasta el final se mantuvo la intensidad y la lucha sin cuartel, con el Caja Rural CPLV más fresco físicamente. Eso intentó aprovecharlo en la prórroga, con más ocasiones pero sin encontrar el premio del gol.

Así que la final se decidió en los penaltis, en los que primero anotó Arturo Contreras por debajo de las piernas, pero empató Kevin Mooney. Y en la muerte súbita, con siete lanzamientos por cada equipo, repitió el joven Contreras, de 17 años, esta vez por la escuadra y James Teed paró abajo el intento de Mooney, dando el título, el cuarto de la historia de la Supercopa, al CPLV.