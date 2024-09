La impresionante y desconocida ruta que bien merece un baño en sus aguas cristalinas

España destacas por sus recursos medioambientales. Son numerosos los espacios que son una envidia en Europa, sobre todo en momentos de calor, como en muchas ocaciones ha pasado este verano, y que en estos momentos vuelve a apretar tras varios días de fuertes tormentas. Uno de estos rincones destaca por sus aguas cristalinas, donde darse un refrescante baño, y lo que es mejor, es bastante desconocido, con lo que se convierte en un paraíso natural, para los bañistas y para los amantes del senderismo.

Y es que no es muy habitual poder disfrutar de piscinas, o en este caso, pozas naturales de agua cristalinas en estos momentos que vivimos. Una biopiscina, piscina natural o piscina naturalizada es una piscina que utiliza sistemas de depuración naturales (plantas, etc.) en vez de químicos (cloro) o físicos (UV). En una biopiscina el proceso de depuración se hace por medio plantas que ayudan a oxigenar y eliminar los nutrientes que podrían permitir que se propaguen las algas y otros microorganismos no deseables, como por ejemplo larvas de mosquito.

No es un medio estéril, ya que hay bacterias que se encuentran en un equilibrio ecológico. La zona de depuración consiste en una piscina llena de sustratos de filtración como grava, arena o piedra volcánica y de plantas.

Es habitual que la zona de depuración llena de plantas esté separada de la zona del baño. El agua es recirculada de una zona a otra por medio de una bomba hidráulica, de forma que los nutrientes producidos en la zona del baño llegan a las plantas purificadoras.

Las biopiscinas no son patrimonio exclusivo de las viviendas particulares, ni de conjuntos pequeños. Hoteles de diseño (hoteles boutique) y grandes cadenas, están optando por este nuevo concepto, sobre todo en Centro-Europa, donde se vienen utilizando desde 1985.

Pues una poza de estas pozas, que se ubica en una ruta, prácticamente secreta, es la abulense de Garganta de los Caballeros, que ofrece numerosos atractivos; como los berrocales, los hermosos paisajes de las faldas de Sierra Llana y, sobre todo, por las excelentes pozas de agua fresca y cristalina.

Nace en el término municipal de Navalonguilla, en la laguna homónima a unos 2.000 metros de altura cerca del pico de la Covacha. Desemboca en el río Tormes, tributario del Duero entre las localidades de Navatejares y Los Llanos de Tormes. La totalidad de su curso se encuentra dentro del área de protección del parque regional de la Sierra de Gredos.

El sendero PR-AV 40 (marcas blancas y amarillas) recorre 11 kilómetros del curso alto de la garganta desde Navalguijo hasta la laguna avanzando paralelo al cauce. La Garganta se muestra angosta al principio, con diminutas pozas y muchas rocas. Tras cruzar un canchal la Garganta se abre, volviéndose más llana. Existen dos refugios en este sendero:

- Refugio de Llanaíllas, es un chozo con una portilla metálica y techo de paja. El refugio original era algo mayor y podemos ver sus ruinas unos pocos metros antes a la izquierda del sendero. Se encuentra poco antes de llegar a la mina abandonada de blenda.

- Refugio de los Malacatones, con el techo de teja, más grande y completamente restaurado.

Esta garganta posee varios cotos de pesca sin muerte de truchas, así como pozas naturales de aguas cristalinas en las que es posible el baño. La más concurrida se encuentra en el cruce de la garganta con la carretera que discurre entre el núcleo principal de Navalonguilla y su anejo de Navalguijo (carretera AV-P-537). Aquí empieza uno de los cotos de pesca, que se extiende hasta el puente de Tormellas de la misma vía, según informa Wikipedia.

La zona de baño de la Garganta de los Caballeros es una zona de recreo y ocio en Ávila. Pertenece al entorno de la Sierra de Gredos. El agua que recorre la garganta es tan cristalina que se puede ver el fondo, pero está bastante fría. Aunque una vez dentro la sensación es maravillosa y relajante. Además, en el entorno hay bastante sombra por lo que se puede descansar tranquilamente mientras no estés en el agua. Sus vistas son espectaculares, tanto por su enclave natural como su cercanía a la Sierra de Gredos.

Para disfrutar al máximo la jornada, se pude visitar el pequeño pueblo de Navalonguilla, cuya arquitectura es de mampostería y piedra, con grandes y amplios balcones. Navalonguilla es un pueblo rodeado de prados, montes y vegetación. Un enclave lleno de encanto.

Lo que más destaca del pueblo son las charcas habilitadas para el baño. Pero hay otros lugares de interés como los pinares de Navalguijo, la Ermita de San Miguel o la de la Virgen de los Leones y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Sierra de Gredos

Además esta ruta pertenece a uno de los parajes naturales más impresionantes de España, la Sierra de Gredos. Modelado por la erosión en pretéritas épocas glaciaresse presenta como una espectacular sucesión de lagunas, circos, gargantas, cuchillares, riscos, galayos y depósitos morrénicos. Es el feudo de la cabra montés. La Cordillera Central se presenta como una alargada cadena montañosa que se levanta en el centro de la Península Ibérica y que sirve de separación a las cuencas y mesetas de los ríos Duero y Tajo. En su sector intermedio, en concreto en el extremo meridional de la provincia de Ávila y como un pesado e impenetrable murallón Granítico, se alza la Sierra de Gredos. En su accidentado y vertical relieve de picos agudos, brechas y salientes empinados destacan el circo y la laguna Grande de Gredos. Ambos son de origen glaciar y aparecen presididos por el pico Almanzor, coloso pétreo que, con sus 2.592 metros, es la máxima altura de todo el Sistema Central.

Si el relieve convierte a Gredos en una bella y espectacular montaña, desde el punto de vista biológico su hábitat ofrece uno de los espacios más interesantes de toda Europa occidental.

Debido a su situación geográfica, a los fuertes desniveles y a la distinta orientación de sus laderas, la Sierra de Gredos puede considerarse como un auténtico paraíso para la flora. Las diversas especies vegetales aparecen distribuidas en pisos superpuestos que alcanzan su culminación en el piso alpino, el más interesante de todos ya que en el mismo se han localizado un gran número de endemismos botánicos.

También dentro de la fauna, la Sierra de Gredos destaca por sus endemismos: dos mamíferos y un anfibio, la cabra montés, la salamandra del Almanzor y el topillo nival abulense.

Junto a estos valores ambientales, la zona de Gredos atesora un interesante compendio de lugares en los que la historia, el arte y la tradición han dejado una huella indeleble. Entre todos ellos destacan la calzada romana del Puerto del Pico y los pueblos de Candeleda y El Barco de Ávila. En este último, además, se pueden degustar sus famosos y exquisitos judiones.