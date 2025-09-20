Un incendio en León sube en peligrosidad por ser "una amenaza seria" a las poblaciones

La Junta de Castilla y León elevó en la tarde de este sábado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial para el incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín de la Tercia, debido a que representa una “amenaza seria” para las poblaciones, que puede exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El fuego se inició a las 23.40 horas de este viernes 19 de septiembre por motivos que todavía se desconocen y sobre las 9.20 horas de hoy alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabajan en estos momentos una treintena de medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres y seis helitransportadas, tres bulldozer, cinco autobombas, dos helicópteros y un medio perteneciente a otra administración.

Incendio en Zamora

Por otra parte, la comarca zamorana de La Carballeda, en la que se produjo el incendio forestal más grave del verano, ha registrado este sábado un nuevo incendio declarado de nivel uno en el Índice de Gravedad Potencial del plan de incendios de Castilla y León por la posibilidad de que peligren más de 30 hectáreas de masas arboladas.

El incendio de ha declarado por causas aún no determinadas al mediodía de este sábado en Lanseros (Zamora) y tres horas después ha obligado a desplegar un amplio operativo de extinción, según fuentes de la Junta de Castilla y León.

Entre esos medios han figurado hasta nueve medios aéreos, de los que siete aeronaves permanecen en la zona a las tres de la tarde. En esa comarca zamorana se inició a mediados de agosto el incendio de Molezuelas de la Carballeda en el que murió dos personas tras pasar el fuego a la provincia de León y que calcinó unas 37.000 hectáreas.