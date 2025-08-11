El incendio de Zamora se complica

El incendio iniciado en la tarde de ayer en Molezuelas de la Carballeda, que se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente, continúa complicándose por las condiciones meteorológicas y además de saltar a la provincia de León ha obligado al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución.

Además, un incendio declarado esta tarde en Puercas, ha pasado a nivel dos y se ha tenido que cortar la carretera ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

No obstante, las 700 personas que en la tarde de ayer fueron desalojadas de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, pudieron regresar esta mañana a sus casas acompañados por la Guardia Civil, al igual que lo hicieron los de Congosta, aunque esta tarde han vuelto a ser evacuados.

La situación continúa siendo complicada debido al viento, que está dificultando las tareas de extinción y control del fuego. Además, desde la Subdelegación del Gobierno se ha confirmado que, como medida de precaución continúa cortada la carretera ZA-P-2524.