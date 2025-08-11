Acceso

Castilla y León

Medió ambiente

El incendio de Zamora se complica

El fuego salta a la provincia de León y provoca el desalojo de Congosta

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). La Junta de Castilla y León ha declarado çIndice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado en la localidad de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha sido desalojada al igual que los vecinos de Cubo de Benavente y Uña de Quintana. El fuego se ha originado sobre las 14:30 horas de este domingo, y se ha elevado a gravedad 2 a las 16:31 horas, por situaciones d...
Incendio de Molezuela de CarballedaEmilio FraileEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Zamora Creada:
Última actualización:

El incendio iniciado en la tarde de ayer en Molezuelas de la Carballeda, que se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente, continúa complicándose por las condiciones meteorológicas y además de saltar a la provincia de León ha obligado al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución.

Además, un incendio declarado esta tarde en Puercas, ha pasado a nivel dos y se ha tenido que cortar la carretera ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

No obstante, las 700 personas que en la tarde de ayer fueron desalojadas de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, pudieron regresar esta mañana a sus casas acompañados por la Guardia Civil, al igual que lo hicieron los de Congosta, aunque esta tarde han vuelto a ser evacuados.

La situación continúa siendo complicada debido al viento, que está dificultando las tareas de extinción y control del fuego. Además, desde la Subdelegación del Gobierno se ha confirmado que, como medida de precaución continúa cortada la carretera ZA-P-2524.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas