Acceso

Deportes Tenis

Tenis

Alcaraz - Ruud, en vivo hoy: siga en directo las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025

El cara a cara entre el español y el noruego es de 4-1 para Carlos

28 September 2025, Japan, Tokyo: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against US Brandon Nakashima during their men's quarterfinals match of the Japan Open Tennis Championships at Ariake Colosseum in Tokyo. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA 28/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Carlos Alcaraz busca la final del ATP 500 de TokioDPA vía Europa PressEuropa Press
Mariano Ruiz Díez
Madrid Creada:
Última actualización:

Carlos Alcaraz está con la confianza por las nubes en el ATP 500 de Tokio. Asegura que se ve "capaz de todo" y eso se nota en la pista, donde se está luciendo. Su próxima rival le pondrá las cosas más difíciles que hasta ahora: se enfrenta a Casper Ruud por un puesto en la final. Los cara a cara entre ellos reflejan un 4-1 a favor del español, aunque el último enfrentamiento, las Nitto ATP Finals de 2024, fue el que ganó el alumno de la Rafa Nadal Academy. Puede seguir aquí el minuto a minuto de este apasionante partido.

En directo hoy Alcaraz - Ruud: semifinales del ATP 500 de Tokio 2025, en vivo online

Actualizado a las

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas