Alcaraz - Ruud, en vivo hoy: siga en directo las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz está con la confianza por las nubes en el ATP 500 de Tokio. Asegura que se ve "capaz de todo" y eso se nota en la pista, donde se está luciendo. Su próxima rival le pondrá las cosas más difíciles que hasta ahora: se enfrenta a Casper Ruud por un puesto en la final. Los cara a cara entre ellos reflejan un 4-1 a favor del español, aunque el último enfrentamiento, las Nitto ATP Finals de 2024, fue el que ganó el alumno de la Rafa Nadal Academy. Puede seguir aquí el minuto a minuto de este apasionante partido.

En directo hoy Alcaraz - Ruud: semifinales del ATP 500 de Tokio 2025, en vivo online