La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora lleva la música de calidad a Bermillo de Sayago y Zamora con el ciclo "Resonancias Barrocas"

La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora (JOSZA) ofrecerá sendos conciertos, el sábado 13 de septiembre en Bermillo de Sayago y el 14 de septiembre en Zamora, dentro del ciclo ‘Resonancias Barrocas’. En ambos casos, el programa estará integrado por obras de Holst, Telemann y Respighi.

El zamorano Mario Carpintero, director de la Joven Orquesta, será el encargado de llevar la batuta tanto en la cita del 13 de septiembre a las 20.00 en la Iglesia de La Asunción en Bermillo de Sayago como el 14 de septiembre a las 19.30 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Ambos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, la joven formación musical ha sido invitada para inaugurar la temporada de conciertos 2025-2026 del Ateneo Mirandés, por lo que ofrecerá una actuación con el mismo programa el próximo 20 de septiembre a las 19.30 en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos).

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Diputación de Zamora la presidenta de la orquesta, Clementina Formariz López, quien ha estado acompañada por el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora Laura Huertos.

Tanto la institución provincial como la fundación de la entidad financiera patrocinan este ciclo de conciertos, en el que también colaboran la Diócesis de Zamora con la cesión de espacios y el Conservatorio Profesional de Música ‘Miguel Manzano’ de Zamora con la cesión de instrumentos.

Víctor López de la Parte destacó que este ciclo ‘Resonancias Barrocas’ es un ejemplo de la implicación de la Diputación en la «apuesta por la cultura de calidad con mayúsculas, llevándola a los pueblos de la provincia, para que puedan disfrutar de conciertos que en otras ocasiones sólo estarían disponibles en las capitales», además de servir para despertar la afición por este género musical.

Por su parte, Laura Huertos mostró su agradecimiento a la orquesta por seguir formando a todos esos jóvenes que cada año se suman al grupo. En este sentido, su presidenta puso en valor el esfuerzo de sus integrantes, que han participado en los ensayos ocho horas cada día del 6 al 12 de septiembre para preparar las actuaciones.

En esta ocasión son 23 los músicos que participan, desde un violinista de 10 años, Pedro Morillo, a jóvenes intérpretes procedentes de Toro, Salamanca o Léon, a los que han invitado.

Sobre el programa, dijo que van a interpretar obras de Gustav Holst y Ottorino Respighi, dos compositores del siglo XIX-XX que utilizan estructuras barrocas en sus obras, y Georg Philipp Telemann, un autor plenamente barroco. Los solistas serán Lucas Salvador (flauta), Sol Martín (oboe) y Mario Carpintero (viola)