Un total de 60 eventos, con la presencia de un centenar de personalidades de 16 países, protagonizan la vigésima edición de Hay Festival Segovia

Un total de 60 eventos con la presencia de un centenar de personalidad procedentes de 16 países diferentes protagonizarán la vigésima edición de Hay Festival Segovia. La Alhóndiga, la Cárcel-Centro de Creación y la Casa de la Lectura son algunos de los espacios que celebran las actividades hasta el próximo 14 de septiembre.

En estos días, según expresaron el alcalde de la ciudad, José Mazarías, y la directora de Hay Festival, Sheila Cremaschi, las plazas, calles, rincones y patios de la ciudad se llenarán de un público “ávido de poner rostro a quienes han sido capaces de llegar a ellos a través de la página de sus libros”.

Segovia acogerá a autores de prestigio, galardonados con importantes premios, sin olvidar a otros autores emergentes que, según indicó Mazarías, “no solo tienen un papel importante en el mundo de la literatura, sino también en múltiples de las actividades artísticas que componen la programación”.

La literatura, las artes visuales, la arquitectura, música y cine serán los ejes de esta nueva edición con la que tanto el Ayuntamiento como la dirección de Hay Festival pretenden mantener el compromiso cultural y reafirmar el valor de la cultura y el conocimiento, como herramientas de diálogo y cohesión social, “en un momento de construcción de Europa”, al que hace su mención especial el lema de este año, ‘El futuro de proyecto de Europa’.

Con el festival, Segovia se convertirá de nuevo en la capital mundial del debate y las ideas, donde primará la libertad de expresión en espacios como el Teatro Juan Bravo, cedido por la Diputación Provincial o el Campus Santa Cruz la Real, de IE University. En ellos se dará protagonismo también a autores locales, permitiendo que se sumen al elenco de creadores.