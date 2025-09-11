La Junta bonificará los viajes a Madrid en autobús desde el sur de Ávila

Buenas noticias para los que viven en los pueblos del sur de Ávila, concretamente los de las comarcas del Tiétar y el Alberche.

Y es que la Junta bonificará los trayectos en autobús hasta Madrid, según ha confirmado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, tras mantener ayer un encuentro con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, así como con los alcaldes de Cebreros, Sotillo de la Adrada, Peguerinos, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares y Casillas, para tratar asuntos relacionados con el transporte público de viajeros.

Durante la reunión, Sanz Merino les trasladaba el compromiso de del Ejecutivo autonómico de bonificar los trayectos desde las comarcas del Tiétar y el Alberche a Madrid, cuyas tarifas fueron modificadas por el Consorcio de Transportes de Madrid, a raíz de esta subida tarifaria del precio de billete de autobús, que pasó de 1,70 a 4 euros desde el 1 de julio.

El consejero de Movilidad, además, ya ha mantenido en pasadas fechas contactos con su homólogo en Madrid por este asunto, al tratarse de rutas «sin zona tarifaria» del Consorcio donde no eran de aplicación ni bonificaciones del Gobierno de España ni de la Junta de Castilla y León.

Los vecinos de estas comarcas abulenses que viajan a la capital de España por cuestiones laborales están que trinan por la desaparición de estas bonificaciones porque han visto como mermaba su economía.

Y es que si antes pagaban por entrar en la comunidad madrileña 1,60 euros de ida y lo mismo de vuelta, con el fin de las bonificaciones abonaban 4 euros.

La Junta, por tanto, da respuesta a un problema que había generado un disgusto tremendo entre los ciudadanos y que ha movilizado a los ayuntamientos afectados ante el miedo a perder más población por este motivo.