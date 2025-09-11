La Junta consolida en Bruselas el reconocimiento europeo al programa CyL Digital

La Junta de Castilla y León ha reforzado en Bruselas el reconocimiento internacional al programa CyL Digital, un modelo de éxito para acercar la formación tecnológica a toda la ciudadanía, especialmente en el medio rural. Este encuentro supone dar continuidad a la positiva acogida de la presentación realizada en la capital comunitaria el pasado mes de julio, en el marco de la jornada organizada por la Comisión Europea y la Región del Véneto.

El director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, ha mantenido una reunión de trabajo con el consejero regional de Administración Electrónica y de Agenda Digital y de Innovación del Véneto, Francesco Calzavara, en la sede diplomática de esta región italiana en Bruselas. En la sesión, se han analizado los resultados alcanzados por el programa CyL Digital, que cuenta con 334 centros asociados en el medio rural, cinco aulas móviles y más de 200.000 usuarios presenciales y online, consolidándose como una herramienta clave contra la brecha digital y la despoblación.

Durante el encuentro, ambas instituciones han coincidido en la necesidad de impulsar alianzas entre regiones europeas para compartir experiencias en capacitación digital y avanzar en los objetivos de la Década Digital de la Unión Europea, que fija como meta que al menos el 80 % de la población cuente con competencias digitales básicas en 2030.

El director general ha destacado que “este tipo de encuentros ponen en valor ante Europa el trabajo desarrollado en la comunidad y confirman que CyL Digital es una política pública eficaz, capaz de generar oportunidades reales en nuestros pueblos y de situar a Castilla y León como referente en digitalización inclusiva”.

Con esta agenda institucional, la Junta consolida su posición como actor relevante en el ámbito europeo de la transformación digital, reforzando su compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología en todos los rincones del territorio.