La Junta favorece la mejora de la accesibilidad en las viviendas

El Gobierno de Castilla y León sigue trabajando en materia de vivienda y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha resuelto este viernes la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de.

El departamento que dirige Suárez-Quiñones destinará a tal fin casi dos millones de euros para actuar en 352 viviendas en la comunidad, con 58 beneficiarios, entre comunidades de propietarios y particulares.

Así lo trasladaba este viernes el consejero al presentar la resolución, con medidas pactadas en el marco del Diálogo Social y que se publicará el próximo lunes, 10 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Las ayudas cubren hasta el 50 por ciento del coste subvencionable (6.000 euros por vivienda en unifamiliares y 3.000 para edificios verticales). Además, están destinadas a financiar obras como lainstalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

Los beneficiarios deben contar con un límite de rentas que no puede superar cinco veces el IPREM. Del total de beneficiarios, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares. Además, el 25 por ciento del presupuesto —637.618 euros— se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del compromiso de la Junta con el medio rural, donde se realizarán 113 intervenciones.

Además, todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados, lo que “garantiza un equilibrio territorial” en el reparto de fondos, en palabras de Suárez-Quiñones.

La Junta facilita así la financiación para las actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.

Asimismo, Suárez-Quiñones anunciaba que la convocatoria de 2025, ya publicada el pasado 24 de octubre, contará con una dotación de 2,08 millones y mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales.

El plazo de obra será de 12 meses para las obras de particulares y 24 para comunidades de vecinos, si bien, añadió Suárez-Quiñones, se podrá prorrogar “si hay dificultades, con una petición y con excepcionalidad”.

Balance

El consejero explicaba también que la política de rehabilitación de viviendas se completa con las inversiones realizadas en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyeron a los anteriores Áreas de Regeneración Urbana (ARUS) y estas a las anteriores Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), así como a las ayudas para la rehabilitación para la eficiencia energética.

En el período 2015-2025, según la Junta, estas políticas han permitido la rehabilitación de más de 37.000 viviendas con una inversión pública de más de 330 millones de euros y una inversión inducida de más de 660 millones de euros (dado que las ayudas públicas cubren una parte de la inversión), una política, matizó el consejero, que “rehabilita viviendas pero también regenera espacios urbanos”.