La Junta impulsa los oficios artísticos en Burgos a través de la jornada 'Únicos', centrada en los nuevos retos de la imagen y el emprendimiento

La directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, ha inaugurado hoy la jornada 'Únicos' que se celebra en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. Esta cita forma parte del ciclo de jornadas que se están desarrollando en todas las escuelas de arte de Castilla y León desde el pasado 21 de octubre. Una iniciativa de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) financiada por la Junta de Castilla y León, con el objetivo de impulsar los oficios creativos entre los jóvenes de la comunidad.

El ciclo de este año se celebra bajo el concepto temático de 'POIESIS' —término griego que define el proceso creativo como una forma de conocimiento y juego— y en el caso de Burgos, la temática se centra en el desafío de la obra gráfica y el desarrollo de estudios creativos independientes, con la participación de profesionales destacados en el sector.

Por un lado, Ogami Press y Juan Lara Hierro abordan 'La obra gráfica frente a los nuevos retos de la imagen', junto a un taller participativo sobre las técnicas de fotograbado. Posteriormente, los participantes podrán profundizar en el camino hacia la profesionalización y el emprendimiento con la charla y el coloquio de Miriam Salgado García y Kike Ortega. Ambos profesionales también dirigen el taller participativo 'Maqueta & Modelo', enfocado en la construcción de un proyecto creativo de principio a fin.

Durante la inauguración, la directora general recalcó que 'Únicos', que se celebra desde 2015, es una herramienta fundamental para acercar a los alumnos la realidad profesional y fomentar el emprendimiento. La iniciativa tiene como objetivo fundamental la retención de talento en Castilla y León dentro de los sectores del diseño, la creación y la cultura. Además, busca visibilizar la contribución de los oficios artísticos y tradicionales a la economía creativa regional, destacando su papel en la innovación, la generación de empleo y la preservación del patrimonio cultural.

La iniciativa se presenta como un foro especialmente necesario para subrayar que la autoría y el valor del trabajo bien hecho son elementos diferenciadores clave en un mercado globalizado que a menudo tiende a la masificación y la uniformidad.

La jornada de Burgos es la sexta de las nueve previstas en las Escuelas de Arte de Castilla y León durante octubre y noviembre. Todas las actividades son gratuitas y las intervenciones se graban para formar parte de un repositorio abierto en el canal de YouTube de FOACAL, facilitando el acceso a toda la comunidad de aprendizaje.