La Junta oferta 318 actividades formativas en noviembre para impulsar las competencias digitales en toda Castilla y León

La Junta de Castilla y León desarrollará durante el mes de noviembre un total de 318 acciones formativas gratuitas dirigidas a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía dentro del programa CyL Digital. De ellas, 162 tendrán lugar en los Centros Asociados del medio rural, que suman ya 339 sedes en la Comunidad, mientras que otras 156 se impartirán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia.

La iniciativa busca garantizar que la formación tecnológica llegue de manera equitativa a todo el territorio, ofreciendo opciones tanto para residentes en áreas urbanas como rurales. Además, se mantiene la vía telemática, con 31 cursos disponibles en la plataforma ‘cyldigital.es’, que permiten un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades personales y profesionales.

Los contenidos se orientan a facilitar la inclusión digital de colectivos con mayores dificultades de acceso, así como a apoyar a profesionales, autónomos y pequeñas empresas interesadas en avanzar en su digitalización. La oferta incluye desde formación básica en herramientas de uso cotidiano como la aplicación Sacyl Conecta o la banca online hasta propuestas avanzadas en redes sociales, inteligencia artificial o el uso de ChatGPT.

El programa CyL Digital incorpora también el sistema de certificación de competencias TuCertiCyL, que este mes ofrecerá 33 pruebas oficiales 16 de nivel básico y 17 de nivel intermedio, un aval para quienes buscan mejorar su empleabilidad o progresar en su carrera profesional.

En el ámbito rural, la Junta continúa impulsando el modelo CyL Digital Rural, dotado con cinco aulas móviles que permiten instalar y desmontar espacios formativos temporales en municipios de las nueve provincias. A esta herramienta se suman los ‘Demo Days’, talleres prácticos de corta duración orientados a mostrar herramientas y recursos digitales útiles para la población.

Desde su puesta en marcha, el programa ha alcanzado más de 139.000 usuarios presenciales y 76.000 de teleformación, con más de 21.000 actividades presenciales y 3.000 online impartidas, consolidando su papel como motor de capacitación tecnológica e igualdad de oportunidades digitales para todos los ciudadanos de Castilla y León.