La Junta resalta el apoyo a la vivienda para jóvenes ante la política "errática" del Gobierno

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha resaltado el esfuerzo "denodado" de Castilla y León para que los jóvenes accedan a la vivienda, por compra o alquiler, frente a las políticas "erráticas, de colorín y de anuncios" del Gobierno.

Suárez-Quiñones ha firmado este lunes el protocolo para la adhesión de seis municipios de la provincia Soria al programa 'Rehabitare', que desde 2016 ha rehabilitado en Castilla y León en torno a 450 viviendas municipales en desuso para su incorporación al parque público, con preferencia de alquiler para los jóvenes.

A preguntas de los periodistas sobre los motivos de la falta de vivienda para jóvenes en Castilla y León, el consejero ha señalado que los jóvenes han estado excluidos tiempo del acceso a la vivienda, ya sea por el precio para compra o alquiler, por lo que, según ha resaltado, la Junta "está haciendo un esfuerzo denodado por cambiar esta dinámica".

Suárez-Quiñones ha señalado que el objetivo en esta legislatura es sumar otros 294 viviendas hasta alcanzar los 750 en rehabilitación en diferentes municipios de la región, dentro de 'Rehabitare', un programa que no solo persigue atraer población al medio rural sino rehabilitar el patrimonio municipal.

En este sentido, ha subrayado que la política de vivienda de la Junta en esta legislatura pone encima de la mesa en torno a 700 millones de euros, en las distintas modalidades de rehabilitación, compra y alquiler social.

"Es una política innovadora que no hace ninguna comunidad autónoma y por ejemplo en las ayudas alquiler no hay ninguna comunidad no foral que lleguen a todas las personas que lo solicitan y cumplen los requisitos", ha expresado.

Suárez-Quiñones ha señalado que en la última convocatoria la Junta ha repartido 29 millones de euros en ayudas para todos frente a las del bono joven del Gobierno de España, que lo hizo "sin presupuesto suficiente y que dejó a tres de cada cuatro jóvenes fuera".

"Es la diferencia entre las políticas creíbles y serias y comprometidas con el medio rural y los jóvenes de la Junta, y la necesidad imperiosa de viviendas que tienen y otras políticas erráticas, de colorín y de anuncios, de medidas que parecen importantes pero luego se quedan en un fracaso para los jóvenes", ha subrayado.

En cuanto a si hace falta más vivienda pública en el mercado inmobiliario de la Comunidad, ha reconocido que hace falta más vivienda libre y de protección oficial, pero ha señalado que las políticas encima de la mesa, salvo las de la Junta, "no abonan a que sea así", en alusión a la ley de vivienda del Gobierno de España, que "asusta" a los propietarios a la hora de alquilar viviendas porque con esta ley se retrasa o impide que el propietario asuma a su propiedad.

"Son políticas del Gobierno de España que van en sentido contrario a lo que tiene que ser. Hay que fomentar la seguridad del tráfico jurídico, que es lo que fomenta la Junta, y la seriedad en las medidas", ha subrayado.