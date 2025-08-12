Lalengua azul ataca de nuevo a la ganadería salmantina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado este martes sobre la detección de nuevos focos de lengua azul en las provincias de Ciudad Real, con el serotipo 3 y 8, Cáceres (S8), Salamanca (S3) y Granada (S3), según ha detallado en un comunicado.

Durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en Málaga, Cádiz,Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Burgos, Ávila, León, Salamanca y Navarra.

También en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, y Galicia con implicación, en general, de los serotipos 1, 3 y 8.

Así, desde la última actualización realizada el pasado 31 de julio, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha detectado nuevos focos en las provincias de Ciudad Real, Cáceres, Salamanca y Granada.

Ante la constatación de la recirculación del virus, las autoridades veterinarias han reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona.

Dada la presencia de vectores y el riesgo existente, Agricultura ha recordado la importancia de la vacunación como estrategia preventiva y de control para lograr la adecuada inmunización de los animales, lo cual previene la clínica, la mortalidad y facilita los movimientos hacia zonas libres y las exportaciones.