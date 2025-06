Leire Díaz, la "fontanera" del PSOE, también "acosó" a la alcaldesa de Palencia

La supuesta fontanera del PSOE, Leire Díaz, protagonista de un nuevo sainete en la política de España, también acosó a la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés. Lo hizo durante las Primarias del partido en 2017 que enfrentó a Pedro Sánchez contra Susana Díaz, según ha desvelado la propia regidora este miércoles, quien considera que la exmilitante socialista, que ayer causó baja de la formación por voluntad propia según ha dicho, debería haber sido expulsada del partido cuando se publicaron los primeros audios.

La también secretaria general del PSOE de Palencia ha explicado hoy que fue ella misma una de las militantes que padeció insultos y vejaciones por posicionarse públicamente a favor de la andaluza.

“No era ella solo, había más, pero es verdad que ella (por Leire Díaz) era muy activa”, decía Miriam Andrés, quien recordaba que el PSOE estaba "abierto en canal" en ese momento y que muchos compañeros sufrieron, como ella, "una campaña de insultos y vejaciones a través de las redes sociales por aquellos hooligans que creían que el partido les pertenecía”.

En concreto se ha referido al acoso sufrido a través de Facebook, una red social que decidió abandonar por el ambiente tóxico que vivió en aquellos días.

“Cuando hablaba en los Comités Federales me signifiqué, y me tuve que ir de la red social de Facebook porque me llamaban derechuza, traidora o que estaba vulnerando los principios del partido, pero, sobre todo, porque estos dardos que duelen mucho venían de socialistas", afirmaba, en declaraciones recogidas por Efe.

También ha pedido al partido que reflexione sobre todo lo que ha pasado con el objetivo de tener una buena calidad democrática dentro del partido.

Asimismo, lamentaba las imágenes que han dejado este miércoles la exmilitante del PSOE y el empresario Víctor de Aldama durante una rueda de prensa ofrecida en Madrid.

“Lo de hoy me apena y me avergüenza y debería hacernos reflexionar y pensar que, cuando nos metemos en despachos, tengamos mucho cuidado de quién nos acompañamos”, insistía, mientras aseguraba respecto a Leire Díaz que, lejos de añadir valor, lo que hacen es "lastrar" unas siglas centenarias que no merecen verse perjudicadas ni envueltas en este tipo de escándalos”.