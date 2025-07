La relevante contribución de las empresas familiares de Castilla y León al empleo y la economía en España

Las empresas familiares de Castilla y León cuentan con 535.000 trabajadores, el 86,4 por ciento del empleo privado regional; y generan, y aportan 35.000 millones de euros al VAB empresarial, el 81,7 por ciento del total. Así lo refleja el estudio “La Empresa Familiar en España 2025”, elaborado por la Red de Cátedras del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), con la colaboración de KPGM y de SAP.

El informe destaca así que la contribución de las empresas familiares de Castilla y León a la generación de puestos de trabajo es muy superior a la media del país, donde son responsables del 70,6 por ciento del empleo empresarial, con casi 10,2 millones de trabajadores.

Asimismo se sitúan en cuarta posición junto a Baleares en aportación al VAB empresarial. El 81,7 por ciento que aportan en la Comunidad, supera ampliamente la media de la aportación de la empresa familiar al VAB empresarial nacional, que suma más 563.000 millones de euros y representa el 57,2 por ciento.

Todos estos datos, recabados a finales de 2024, vuelven a poner de manifiesto “el gran peso de la empresa familiar en la economía regional y nacional, donde constituyen la base del tejido empresarial”, destacaron desde Empresa Familiar Castilla y León (EFCL).

En Castilla y León, la empresa familiar representa el 92,4 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad autónoma, que está integrado por 45.995 compañías familiares, frente a 3.763 sociedades no familiares. El análisis constata que nueve de cada diez empresas españolas son familiares, superando los 1,1 millones de empresas, cifra que supone un incremento de 3,6 puntos porcentuales sobre el resultado del anterior informe realizado en 2015.

El estudio también analiza la distribución de las empresas familiares y no familiares por tamaño y observa de nuevo cómo el peso de las grandes empresas es muy superior en las compañías no familiares, tanto a nivel nacional como en el caso de Castilla y León, donde predominan las de menor tamaño.

Así, el 59,5 por ciento de las empresas familiares castellanas y leonesas son microempresas (menos de 10 empleados), el 34,3 por ciento son pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) y el 5,4 por ciento son medianas (entre 50 y 249 empleados). Esta distribución se mantiene en el caso de las empresas no familiares aunque varía su porcentaje: el 41,6 por ciento son microempresas, el 34,7 por ciento son pequeñas empresas y el 17,2 por ciento medianas empresas.

A su vez, solo un 0,8 por ciento de las empresas familiares de la región alcanzan un volumen de empleados, facturación o activos propios de una gran empresa, frente al 6,5 por ciento en el caso de las compañías no familiares.

De este modo, el informe refleja que las empresas familiares son, en promedio, más pequeñas que las empresas no familiares, tanto en términos de facturación y empleados, como de activos y beneficios, aunque también indica que son más rentables.

Por otra parte, el estudio también evalúa la supervivencia de las empresas familiares, que supera en casi cuatro puntos a la de las empresas no familiares, y constata que el 77 por ciento de las empresas familiares que fueron analizadas en 2015 siguen activas en 2024, frente al 73,1 por ciento de las empresas no familiares.

Estas tasas de supervivencia están correlacionadas positivamente con el tamaño y con la antigüedad de las empresas, ya que cuanto mayor es, más porcentaje de empresas continúan en activo.

En este sentido, las empresas familiares de Castilla y León destacan también por su tasa de supervivencia, que se eleva al 80,9 por ciento frente al 73,1% de las no familiares, siendo la quinta comunidad donde es más alta.

Además, la tasa de extinción de las empresas familiares es inferior a las no familiares en todas las comunidades autónomas, situándose en un 8,8 por ciento de media. En el caso de Castilla y León esta tasa es el 6,3 por ciento, casi diez puntos por debajo de las no familiares (16,7 por ciento), con lo que vuelve a estar entre las cinco comunidades con menor tasa de extinción.