Llaman a los adultos a "ponerse las pilas" para proteger a los menores en el entorno digital

Cerca de cincuenta niños y adolescentes de Castilla y León toman la palabra este viernes para abordar los retos, riesgos y oportunidades que enfrentan los menores en el mundo digital, dentro del III Encuentro de Infancia y Adolescencia que organizan el Consejo Económico y Social autonómico y UNICEF en esa comunidad.

"El espacio digital lo vemos como virtual pero es real: es donde intervenimos, entramos, trabajamos y estudiamos, en el que se desarrolla también ocio, y por tanto ahí la educación debe hacer un esfuerzo adicional, porque también existen peligros", ha advertido el presidente del CES autonómico, Enrique Cabero.

Cabero ha recordado que noviembre está dedicado a la infancia a nivel mundial, ya que cada día 20 de ese mes se conmemora la aprobación la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y ha incidido en que la necesidad de hacer "un estudio y una propuesta clara" de los entornos digitales y su interacción con los menores.

También ha reivindicado que "los niños participen directamente" en estos análisis y ha incidido en que los derechos de la infancia deben atenderse "no sólo teniendo en cuenta el futuro, sino también el presente", de ahí que hayan dedicado este encuentro a afrontar los riesgos y oportunidades del entorno digital.

Por su parte, la a coordinadora de UNICEF en Castilla y León, Rocío Gutiérrez, ha remarcado que para su organización es una prioridad "proteger los derechos de la infancia en el entorno digital" y ha enumerado algunas cuestiones que les preocupan, como el uso intensivo de las pantallas, especialmente a horas inadecuadas, o el ejemplo que dan los adultos cuándo utilizan el móvil en momentos familiares.

"Por no hablar de las fake news, de comportamientos ya que pueden ser nocivos como el 'grooming', el acceso a la 'dark web', el acoso escolar y el ciberacoso, todo este tipo de cuestiones son sobre las que UNICEF lleva ya unos cuantos años trabajando y en las que queremos conocer la opinión de los niños y niñas", ha asegurado.

En este III Encuentro Autonómico de Infancia y Adolescencia de Castilla y León, que lleva como título 'Enciéndete por los Derechos de la Infancia', participan trece entidades locales reconocidas como 'Ciudades amigas de la infancia' de las provincias Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia, Soria y el Foro Autonómico de Participación de Castilla y León.

A lo largo de la jornada, se celebrarán talleres y debates entre los menores sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia a través de dinámicas lúdicas y se ha incluido una sesión de trabajo con trece técnicos que trabajan en participación infantil.

"Queremos hacer un llamado a los adultos para que nos pongamos las pilas y seamos capaces de ver por los ojos de los niños y ser muy conscientes de que en el entorno digital tienen que estar protegidos", ha subrayado Gutiérrez.

En la rueda de prensa también han tomado la palabra Alba García, de nueve años, una representante del Consejo de Infancia de Villamayor (Salamanca), que ha señalado que "a veces se les escucha más a los adultos que a los niños" cuando sed habla de sus problemas y ha destacado que el papel de los consejos de infancia, sobre todo cuando se reúnen con el alcalde y le dicen "lo que está bien, lo que está mal y lo que tenemos que repetir".

Emma Villanueva, de 11 años, del Consejo de Infancia de Boecillo (Valladolid), ha reivindicado que los niños pertenecen al mismo estatus que las personas adultas y ha valorado el papel de las ciudades amigas de la infancia, porque "cuando una ciudad amiga de la infancia crece, todos crecemos más felices y más seguros".