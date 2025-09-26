Llegan las primeras heladas a Castilla y León este viernes

Con el mes de octubre a las puertas y ya en pleno otoño, el tiempo ha cambiado de manera radical. Tras unas primeras semanas de septiembre marcadas por temperaturas cálidas y más propias del verano, el frío comienza a aparecer lentamente, en especial a primeras horas de la mañana y sobre todo por la noche.

Por eso no es de extrañar a llegada de las primeras heladas a la comunidad. Y es que las temperaturas están comenzando ya a marcar valores por debajo de los cero grados. Ayer cinco puntos de la comunidad se colaban entre los diez lugares más fríos de España.

Nuevamente, Puerto del Pico registraba la temperatura más baja con 1,9 grados bajo cero, pero también valores negativos en San Isidro, Ucero, Palacios de la Sierra y Sanabria.

La predicción para este viernes habla de cielos "poco nubosos con nubes altas y con algún intervalo nuboso en el nordeste, donde hay probabilidad también de brumas y bancos de niebla matinales".

Se esperan temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del oeste o variable, flojo.

Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes: