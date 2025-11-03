Mañueco: «Nosotros estamos en la gestión, otros están solo en el ruido»

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó en un encuentro de la Junta directiva de la formación en Zamora. Una cita que contó con la presencia de José María Barrios, Isabel Blanco o Javier Faúndez, entre otros, y donde se reivindicó el trabajo realizado desde la Junta en estos tres años largos de legislatura destacando la «buena gestión eficaz y útil para los castellanos y leoneses, «Podemos presumir y sacar pecho por la gestión y vuestra labor es vital para trasladar, alto y claro, el mensaje y la voz del PP a pie de calle y a pie de puerta de cada vecino», señalaba el presidente.

Mañueco también fue claro y conciso: «Nosotros estamos en la gestión, otros están solo en el ruido. Ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, donde se confunde la verdad y la mentira. Creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo diario el resultado que se ve y que se mide. Aquí somo más de nueces que de ruido», indicaba.

Durante su intervención, destacó los hitos logrados en Educación, en Servicios Sociales y en la atención a las personas mayores y dependientes así como en tareas sanitarias. «En el último año lideramos el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones, y hay más gente trabajando que nunca», decía.

Entre su reto, recordaba que va a luchar para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir a la vez que manifestaba que los Presupuestos que hemos presentado son el primer paso hacia esa meta. «Cada inversión, cada partida, cada programa está pensado para avanzar en este objetivo», afirmaba.

Mañueco también lanzaba sus críticas a los partidos de la oposición. «Ya hemos visto que PSOE y Vox tratan de impedir el debate con excusas para hacer ruido y sacar rédito electoral. Fingen estar enfrentados pero acaban siempre unidos atacando al PP votando lo mismo, usando la misma táctica. Veremos si en el debate de los presupuestos actúan con responsabilidad, al margen de intereses partidistas y no dan al traste con tantos buenos proyectos para Castilla y León».

Por último, en referencia en Zamora, ha destacado inversiones muy importantes para el Museo de Semana Santa, el Conservatorio o nuevas viviendas públicas en varios municipios.