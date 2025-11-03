Un espresso y un capuchino arte latte coronan a Chicote mejor barista de Castilla y León

Un espresso impecable y un capuchino con arte latte perfectamente dibujado bastaron para convencer al jurado que ha coronado al soriano Víctor Chicote, barista de Enjoy Coffee, con el título de mejor barista de Castilla y León.

Chicote ha sido el ganador del I Campeonato Barista Palencia Ciudad del Café, un certamen que impulsa la cultura cafetera y revela el talento joven que hay detrás de cada taza, que se ha celebrado este lunes en el Aula del Café de Palencia, un espacio único en España dedicado a la formación y la cultura del café.

Durante la competición Chicote supo combinar técnica, sabor y estética para conquistar a los jueces, que destacaron “la armonía de sabores y la precisión en cada extracción”.

El joven barista ha recibido el Cristo del Otero, emblema de Palencia, de manos de la alcaldesa, junto con un trofeo, 600 euros y obsequios de Templo Cafés, Dikofee y ColaCao.

Podio

Le han acompañado en el podio Juan Pablo Gallego, de La Dulce Parada 25 (Ávila), y David Barcenilla, de Saque Cocina Casual Food (Palencia), segundo y tercer clasificados, respectivamente.

La directora del certamen, Ana Rosa García Benito, ha destacado, en declaraciones a EFE, "el alto nivel técnico y la pasión de los participantes", y subrayado la apuesta de Palencia por convertirse en referente del sector.

"Palencia tiene que ser Ciudad del Café, porque de las tres empresas de café que hay en España, dos están aquí", ha manifestado, recordando que es un objetivo compartido por el Centro Tecnológico de Cereales, CETECE, organizador del concurso junto con el Ayuntamiento, promocionar el café y poner en valor a quienes lo trabajan con profesionalidad.

El campeonato ha reunido en Palencia a diez finalistas de las nueve provincias de Castilla y León, seleccionados entre 25 aspirantes que enviaron vídeos mostrando su destreza con el espresso y el arte latte.

"La mayoría son jóvenes, y eso es una magnífica noticia", ha añadido García Benito.

Nueva generación

"Estamos viendo una nueva generación que empieza a valorar el café igual que en su día aprendimos a valorar el vino. Ya no se trata solo de tomar café, sino de saber elegirlo, disfrutarlo y apreciarlo como un producto con identidad propia", ha continuado.

Los baristas se enfrentaron a la prueba de elaborar cinco espressos y un cappuccino latte art, todos con la misma cafetera y la misma materia prima: un café 100% arábica, multiorigen (Brasil, Colombia y Ecuador), de tueste medio y notas a cacao amargo, albaricoque y melocotón.

Un jurado formado por expertos técnicos y sensoriales valoró la limpieza, la precisión, la creatividad y el equilibrio de las bebidas.

En este contexto García Benito ha destacado la evolución que está viviendo la cultura cafetera en España asegurando que "durante años nos hemos acostumbrado al café muy tostado, al torrefacto. Pero eso está cambiando. El consumidor joven pide cafés más suaves, más aromáticos, más auténticos. Hay un café para cada persona, y eso es maravilloso".

El certamen, organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE) y el Ayuntamiento de Palencia, con el patrocinio principal de Templo Cafés y Café Baqué, busca consolidar a Palencia como referente en formación e innovación cafetera.