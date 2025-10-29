El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en Salamanca en un encuentro conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizado por la Diputación Provincial, donde ha trasladado el reconocimiento del Gobierno autonómico al papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo de los pueblos de la comunidad.

Fernández Mañueco intervino para mostrar su “orgullo” por las mujeres rurales de Castilla y León, a quienes calificó como “la vida en los pueblos”, los más de 2.248 municipios y más de 6.000 localidades en toda la Comunidad. “España entera necesita de vuestro talento, de vuestras ganas y de vuestra capacidad. Estoy hablando de agricultoras, de ganaderas, de artesanas, de transformadoras, de emprendedoras, de líderes en vuestras familias y también en vuestros pueblos”, recalcó.

En este sentido, el presidente de la Junta recordó que, actualmente, trabajan en Castilla y León “más mujeres que nunca” y que la Comunidad es líder nacional en explotaciones de titularidad compartida en el sector primario. Por otro lado, afirmó que, en Salamanca, más de la mitad de los emprendedores son mujeres. “Vuestras ideas y vuestra inteligencia son ahora más necesarias que nunca. No solo sois las guardianas de las tradiciones, también sois la voz del futuro”, insistió.

El presidente agradeció el “coraje” de las mujeres en los momentos más difíciles, demostrando ser “valientes, esforzadas y tenaces”. “Vosotras hoy más que nunca representáis la igualdad, representáis también el bienestar y sobre todo sois el fundamento esencial de nuestra tierra. Sois ese punto de referencia, ese ancla que hace que se mueva el mundo en vuestro pueblo, en vuestro extenso territorio y también en la provincia de Salamanca y en Castilla y León”, finalizó.

Compromisos rurales

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias lanzó el mensaje de que “la igualdad y el feminismo no son palabras urbanas, sino compromisos rurales”. Para el mandatario provincial, “en los pueblos también se lucha cada día por tener las mismas oportunidades, por ser visibles, romper barreras y por lograr que la mujer tenga el papel protagonista que le corresponde".

En este día de hablar de futuro, tuvo palabras también de reconocimiento hacia las mujeres que abrieron camino. “Vuestras madres y vuestras abuelas, que fueron las que iniciaron esa transformación social que hoy es imparable para que la mujer tenga el lugar que se merece. La igualdad que hoy disfrutamos es la herencia de todas y todos los que alzaron la voz para cambiar las cosas", añadió.

Iglesias agradeció a las mujeres la entrega por demostrar “el orgullo rural”, a la vez que tuvo palabras de agradecimiento para la labor de la Junta de Castilla y León en materia de igualdad, y para el Ayuntamiento de Ledesma, en la persona de su alcalde, Exuperancio Benito, porque este acto estaba previsto organizarse en dicho municipio, pero el interés por participar obligó a trasladarlo a un recinto acorde a las previsiones.

Finalmente, dio la enhorabuena a quienes protagonizaron el acto central del evento, un coloquio moderado por la periodista Ana Hernández, en el que participaron cuatro mujeres referentes del medio rural, que compartieron sus experiencias y su forma de contribuir a transformar la provincia desde sus ámbitos profesionales y personales. En concreto participaron la periodista Marian Vicente, la diseñadora Fely Campo, la dinamizadora social Pilar Duque y la directora de la residencia municipal de mayores de Ledesma, Berta Garduño.