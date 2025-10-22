En marcha una edición más del Premio Nacional de Periodismo "Miguel Delibes"

La Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha convocado el XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, con un plazo de presentación de los trabajos centrados en la defensa del buen uso del idioma españolhasta el 21 de noviembre.

Optarán al galardón, dotado con 6.000 euros, los trabajos encuadrados en cualquier género periodístico en español que hayan sido publicados o emitidos en medios de comunicación impresos, medios de comunicación digitales, radio o podcast y televisión de cualquier localidad del territorio nacional entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

El jurado de la XXIX edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que cuenta con Unicaja como patrocinador principal, reconoce la valía de trabajos centrados en la defensa del buen uso del idioma español, lo que le hace único en su ámbito temático, se reunirá el mes de diciembre con el fin de seleccionar el trabajo ganador.

Los trabajos que se presenten deberán referirse, como asunto genérico, a la importancia del buen uso del idioma español o lengua castellana en los medios de comunicación social, a la defensa, extensión y pervivencia de nuestra lengua en los mismos y a la correcta utilización del lenguaje en estos instrumentos informativos, según se recoge en las bases de la XXIX edición.

Las candidaturas podrán presentarse por un trabajo individual ouna colección de trabajos agrupados bajo un mismo título y si un mismo autor presenta varios trabajos, deberá señalar explícitamente si la valoración debe hacerse de forma individual o si se trata de una candidatura formada por una colección de trabajos.

Requisitos

Los trabajos de medios de comunicación impresos se presentarán en página completa original del periódico que los haya publicado, en la que pueda apreciarse la fecha de los mismos mientras que en una hoja aparte deberán reflejarse los datos personales del autor y un breve currículum; en el caso de los trabajos de medios de comunicación digitales, se presentarán en una página impresa de la captura del medio digital donde hayan sido publicados y cada trabajo deberá acompañarse de un certificado en el que el medio digital certifique la fecha de publicación.

En una hoja aparte deberán reflejarse los datos personales del autor y un breve currículum. En el caso de los trabajos de radio, podcast y de televisión, se presentarán en un CD o USB de almacenamiento con el archivo de sonido o vídeo del programa o sección y cada trabajo deberá acompañarse del guion y de una certificación de emisión con la fecha, hora y cadena que lo ha emitido. En una hoja aparte deberán reflejarse los datos personales del autor y un breve currículum.