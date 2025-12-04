Más de 1.800 escolares participarán este curso escolar en 80 talleres de promoción de consumo responsable organizados por el Ayuntamiento

Más de 1.800 escolares de la capital salmantina participarán en el curso escolar 2025/2026 en los 80 talleres para el consumo responsable que imparte el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Escuela Municipal de Consumo y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes. El objetivo es facilitarles la formación y los recursos adecuados para que puedan adquirir hábitos saludables en esta materia, además de informarles sobre sus derechos como personas consumidoras y las vías de las que disponen para protegerlos.

La concejala de Consumo, Vega Villar, ha visitado esta mañana a un grupo de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Fernando de Rojas que participan en el taller sobre gestión económica y finanzas en la unidad familiar, a los que les ha trasladado el compromiso municipal por fomentar desde edades tempranas un consumo responsable, sostenible y que apueste por los productos de proximidad.

En la nueva edición, la Escuela Municipal de Consumo retoma la temática sobre el despilfarro de alimentos, el fomento responsable del uso del móvil, las compras por internet, y la lectura de la composición de las etiquetas.

Los talleres para escolares se engloban en el conjunto de iniciativas que lleva a cabo la Escuela Municipal de Salud, que desde el pasado mes de julio pone a disposición de los salmantinos su nueva plataforma digital dirigida a formar e informar a los consumidores de una forma ágil, intuitiva y dinámica. A través de una serie de contenidos formativos y divulgativos de calidad, la Escuela Online de Consumo tiene como fin fomentar el pensamiento crítico, el consumo responsable y ofrecer soluciones prácticas ante situaciones cotidianas.