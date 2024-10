El mejor municipio enoturístico de España y su milenaria historia ligada al vino

Buenas noticias para Castilla y León, que sigue demostrando su potencial turístico, y especialmente en todo lo relacionado con el vino y la gastronomía, donde la Comunidad puede presumir de contar con algunas de las mejores rutas del vinos del mundo así como con bodegas de gran prestigio y renombre, cuyos vinos se encuentran entre los más cotizados.

Y es que este lunes se han fallado los VII Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España (Acevin), donde Castilla y León ha sido protagonista. De hecho, la Comunidad ha conseguido cuatro premios de las catorce categorías que competían, y tres menciones especiales en dos modalidades. Así, la Gastrobodega Martín Berasategui, en la Ruta del Vino de Rueda, se ha alzado con el premio a la Mejor Oferta Gastronómica; la Posada Real castillo del Buen Amor, de la Ruta del Vino de Zamora, ha conseguido el premio al Mejor Establecimiento Enoturístico; el Museo de los Aromas, de la Ruta del Vino Ribera de Duero, ha logrado el premio al Impulso del Enoturismo Inclusivo; y la villa milenaria de Peñafiel, de la Ruta del Vino Ribera de Duero, ha sido galardonada con el premio al Mejor Municipio Enoturístico de España.

A estos galardones hay que sumar una mención especial a las catas singulares en lugares únicos, de la Ruta del Vino de Rueda, en la Mejor Iniciativa Enoturística, y otras dos más para La Tanquilla, en la Ruta Ribera de Duero, y El Hato y El Garabato, dela Ruta del Vino Arribes, en la modalidad de Protección y Puesta en valor del Patrimonio. Todos ellos recogerán su galardón el próximo 15 de noviembre en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

Pero en estas líneas de LA RAZÓN queremos hacer hincapié en la localidad de Peñafiel, cuna de la Ribera de Duero, que ha recibido un merecido reconocimiento, según el jurado, gracias a su esfuerzo en el sector enoturístico pero también y sobre todo a su empeño en mantener una idiosincrasia ligada al mundo vitivinícola que ha determinado durante siglos la arquitectura, el paisaje, las costumbres o la manera de relacionarse con la sociedad, sumando, además, nuevos recursos a través de proyectos bodegueros, museísticos o patrimoniales, gastronómicos y culturales.

Entre los recursos que Acevin ha destacado de Peñafiel se encuentra el castillo de Peñafiel, Monumento Nacional desde hace más de un siglo, que recientemente ha mejorado su aspecto con la rehabilitación y restauración de la barbacana y el patio norte que ahora permite una visita integral a la fortaleza y mucho más completa. Un lugar que acoge en su interior al Museo Provincial del Vino de Valladolid, que en este 2024 ha cumplido 25 años, con numerosas actividades, y por el que han pasado ya 70.000 personas.

Otro de los recursos enoturísticos de la localidad es el Paseo del Vino de Peñafiel o el "Walk of Fame del vino", en alusión al paseo de la fama de Hollywood. Una iniciativa que el ayuntamiento peñafielense puso en marcha en diciembre del pasado año en colaboración de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León y en la que participan, de momento, once bodegas emblemáticas y legendarias de la Ribera de Duero vallisoletana y burgalesa como son Vega Sicilia, Protos, Tomás Postigo, Bodegas Arzuaga, Teófilo Reyes, Alejandro Fernández Familia Fernández Rivera, Pago de Carraovejas, Bodegas Emilio Moro, Viña Pedrosa, Bodegas Matarromera y Dominio de Pingus. Las pioneras de lo que hoy es la DO Ribera de Duero.

Conrado Íscar, Roberto Díez, Yolanda Burgoa y Pablo Martín, entre otros, junto al bodeguero Tomás Postigo y dos de su hijos en la placa de su bodega en este paso del vino de Peñafiel Ayto. Peñafiel La Razón

Ampliación del Paseo del Vino

A lo largo y ancho de un itinerario en línea recta de algo menos de medio kilómetro, que arranca en la Plaza de España y llega hasta la medieval Plaza del Coso -lugar donde se celebran los festejos taurinos de las fiestas patronales de agosto además de la Bajada del Ángel el Domingo de Resurrección, una fiesta de interés turístico nacional-, se han colocado unas placas conmemorativas de cada una de estas bodegas ribereñas como reconocimiento a su apuesta y su compromiso por el terruño pero también y sobre todo por hacer cada día más grande esta zona vitivinícola que ya fue considerada hace unos años la mejor zona de vinos del mundo.

Una iniciativa que según avanza a LA RAZÓN Yolanda Burgoa, concejal de Turismo de Peñafiel además de diputada provincial de Educación y Cultura, se va ampliar próximamente con más placas de nuevas bodegas pero también de bodegueros, hosteleros o periodistas y críticos del mundo del vino considerados como embajadores del vino de Peñafiel y comarca.

En tercer lugar, otro de los recursos que el jurado valora positivamente de la peña más fiel de Castilla es su Fiesta de la Vendimia y las numerosas catas realizadas por todo el municipio, en el centro de agroalimentación, en tiendas de vinos o en el castillo, para divulgar este mundo y dar a conocer a las bodegas y enólogos.

Igualmente, cabe señalar el éxito que está teniendo en la localidad el Festival de las Artes Milla de Oro del Vino para conmemorar los 25 años del Museo del Vino. Un evento musical sin precedentes del que se han celebrado dos ediciones, la de 2023 con grupos como Café Quijano, Ultraligera y King Africa, entre otros, y este año con Pignoise y la segoviana Isabel Aaiún y su gira potra salvaje. Conciertos que han reunido en la Plaza del Coso de Peñafiel a más de dos mil personas.

Hace apenas una semana Peñafiel acogía una nueva edición, la octava, de las Jornadas Internacionales de Sumillería, un encuentro formativo consolidado y vital para el sector, y el próximo 25 de noviembre acogerá una nueva edición de la Cata Ópera Prima, en la que se degustarán medio centenar de vinos de calidad que aún no han salido al mercado.

Peñafiel, además, cuenta con el Centro Agroalimentario de Castilla y León, para dar a conocer la despensa de la Comunidad. Un lugar donde se hacen catas, presentaciones y talleres para todas las edades y divulgar todo lo mucho y bueno que tiene la Región en materia de agroalimentación.

Y, hace unos meses, Peñafiel conseguía quedar en un meritorio cuarto puesto en concurso "Capital del Turismo Rural 2024" que otorga la plataforma digital especializada "EscapadaRural". Un certamen que, según cuenta Yolanda Burgoa ha supuesto un espaldarazo al turismo en la villa por la gran repercusión que está teniendo en el número de visitantes que eligen Peñafiel para disfrutar del día y comer en los restaurantes, "y no solo en fin de semana sino a diario también", apunta.

Burgoa destaca por ello la importancia de este nuevo reconocimiento que recibe Peñafiel "porque permitirá dar más visibilidad al municipio en toda España" así como atraer nuevos visitantes a conocer la localidad.

Una pareja con su perro contempla la vista del castillo de Peñafiel desde la Plaza del Coso Ayto. Peñafiel La Razón

Qué ver en Peñafiel

Peñafiel es vino y patrimonio y cuenta con decenas de bodegas entre las que sobresalen la Protos, que en 2025 cumplirá cien años, o Pago de Carraovejas, y que ofrecen una experiencia enoturística sin igual. De hecho, son dos de las bodegas más visitadas en la Ribera de Duero y en España, que dan lustre a una Villa en la que el cordero lechal es su plato estrella, y que cuenta con la Bajada del Ángel, durante el Domingo de Resurrección, como una fiesta de interés turístico nacional., que se celebra en la medieval Plaza del Coso, conocida también porque alberga las capeas y festejos taurinos de las fiestas patronales en Honor a la Virgen y San Roque de agosto.

Durante su visita, el turista puede ver la Casa Museo de la Ribera, uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional conservados, donde un grupo de actores sitúa al visitante en una casa de principios del siglo XX, y que este año cumple 25 primaveras abierta al público como recurso turísticp, al igual que el Museo de Arte sacro en la Iglesia de Santa María, otra de las paradas obligadas, el yacimiento arqueológico de Pintia, en la pedanía de Padilla de Duero.

También es digno de ver el Convento de Las Claras, Iglesia de San Miguel de Reoyo y, sobre todo, la Iglesia y Convento de San Pablo, situada sobre el antiguo alcázar de Alfonso X El Sabio, donde el Infante Don Juan Manuel, levantó en 1324 el actual convento gótico-mudéjar donde se hizo enterrar. Este emblemático monumento peñafielense fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931 y actualmente se puede visitar de manera libre o guiada. El exterior destaca por sus arcos realizados en ladrillo, en estilo gótico mudéjar, que contrastan radicalmente con la rica decoración de la capilla funeraria de los Manuel, construida dos siglos más tarde en estilo plateresco, y una pieza sobresaliente del Renacimiento español. Construida en piedra caliza muy blanca, se conserva en muy buen estado, es uno de los atractivos de Peñafiel para los amantes del turismo cultural.

Recital poético de Miriam Villabón en La Bodega La Olmilla La Olmilla La Razón

Y también puede pasear por el barrio de bodegas subterráneas y conocer esta cultura del vino ancestral e incluso disfrutar en una de ellas, La Olmilla, de espectáculos de música, magia, recitales poéticos o visitas teatralizadas mientras se disfruta de un buen vino de la zona en jarrillo, como se ha hecho toda la vida.