Carnero: "No me van a sacar de mis casillas y no voy a dejar que se colapse Valladolid"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anticipado este martes que aborda la reunión del 6 de octubre del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con el bloqueo de la sociedad en juego, con tranquilidad y desde el "diálogo, diálogo, diálogo: no me van a sacar de mis casillas", ha sostenido.

En rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados este martes en Junta de Gobierno municipal, el alcalde ha incidido en que "lo que tenga que ocurrir ocurrirá" ese 6 de octubre y ha insistido en que tiene una responsabilidad con la ciudad de Valladolid y no va a dejar "que se colapse la ciudad de Valladolid".

"Circulatoriamente hablando tenemos muchos proyectos a acometer en un futuro inmediato. Tiempo habrá de hablar de proyectos para ir dando continuidad al Convenio de Integración o lo que sea en un futuro fruto de los acuerdos a los que podamos llegar de modificación del mismo con este o con Gobiernos de España en el futuro", ha analizado Carnero.

El regidor ha incidido en que "en la última visita del Ministro de Transportes a la ciudad le mencionábamos la impugnación de Adif a esa prórroga de los once millones de euros -que adeudaba el Ayuntamiento- y aseguraba que se debatirá en los jugados".

"No hemos recibido ninguna notificación y en lo que a nosotros respecta, desde un punto de vista jurídico saben perfectamente lo que hemos defendido siempre, que entendemos que hay silencio administrativo y que por tanto lo haremos hacer valer en aquellas instancias que no se nos reclame para la toma de la decisión correspondiente", ha explicado.

Para Carnero, desde un punto de vista político, "es inaudito que el ministro de Transporte -Óscar Puente- sea de la ciudad de Valladolid y decida no otorgar un aplazamiento del pago de la deuda, aplazamiento que no eliminación de pago de la cuota correspondiente, cuando resulta que el pago de esa cuota incluía aplazamientos que a él le habían otorgado cuando era alcalde de la ciudad de Valladolid".

Ha añadido además que la "sociedad Valladolid alta velocidad tienen caja, ni más ni menos que la friolera en torno a los 90 millones", un dinero "que se ha pretendido sustraer a los vallisoletanos para llevar a cabo actuaciones en el momento concreto"

En el caso de que el Ministerio recurra a los tribunales, Carnero ha sostenido que "los tribunales tendrán que tomar la decisión que corresponda y nosotros la acataremos, pero defenderemos desde un punto de vista jurídico lo que siempre hemos señalado que hay silencio administrativo positivo y por tanto el aplazamiento fruto de ese silencio".

Carnero no teme que se bloquee la sociedad y con ello se quede sin soporte el soterramiento ferroviario que defiende.

"Yo sí que me temería a mí mismo si abandonara lo que me han mandatado los ciudadanos, que es que acometamos aquellas actuaciones en la cual permita que Valladolid avance hacia el soterramiento de la vía del tren a su paso por la ciudad", ha zanjado.

"Nosotros estamos en el diálogo, lo hemos estado desde el primer momento, seguimos estándolo ahora entre medias lo hemos estado cuando se nos ha acusado y se nos ha percibido de que estábamos incumpliendo. Nosotros no hemos incumplido nada y esto quiero que quede claro, nosotros jugamos dentro de la sociedad Valladolid alta velocidad defendiendo los intereses que le corresponde a la ciudad de Valladolid desde el respeto más absoluto al Convenio".