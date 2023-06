Michelin y los sindicatos firman el convenio colectivo hasta 2026

Michelin y los representantes de los trabajadores firmaron los textos definitivos del Convenio Colectivo 2023-2026, que serán publicados posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informó el sindicato CSIF. Asimismo, la empresa ha comunicado que la paga no consolidable de 1.500 euros será abonada en la nómina del mes de junio. En ella también aparecerá la subida correspondiente de este año 2023 del cinco por ciento en la MH o salario anual equivalente, plus de sistema, plus de noche y resto de pluses. Los atrasos correspondientes de enero a mayo se abonarán previsiblemente en la extra de julio. Con respecto a la jornada de desarrollo ('workshop' y ‘team building’), el personal que la haya realizado tendrá derecho a disfrutar de un NT.

Los trabajadores de las plantas de Michelin en Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Vitoria y Almería votaron la semana pasada a favor de la última oferta de la empresa, presentada tras una larga reunión con los representantes sindicales en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Intercentros. En concreto, 3.297 trabajadores votaron si, frente a 2.510 que rechazaron la propuesta final de la empresa, lo que supone un 56,7 frente al 43,3 por ciento.

El convenio quedará establecido con unas subidas salariales del cinco por ciento para este año, del tres por ciento para 2024, del dos por ciento en 2025 y de otro dos por ciento en 2026. Además, se ofrece una cláusula adicional de garantía salarial con eliminación del condicionante del ROS. En caso de que la media del IPC 2023-2024 estuviera por encima del ocho por ciento, habrá una actualización sobre el salario anual equivalente hasta un máximo de dos puntos por encima, haciendo dicha actualización el 1 de enero de 2025.

Las mismas condiciones de garantía salarial se ofrecerían para el periodo 2025-26, siempre y cuando la media del IPC sea mayor del 4 por ciento, y su aplicación sería el 1 de enero de 2027. Por otra parte, Michelin garantizó una prima no consolidable de 1.500 euros para todos los trabajadores activos a la firma del convenio 2023-2026, que en el caso de los trabajadores con contrato relevo cobrarían un 25 por ciento de esta prima.

Finalmente, se eliminará el 'team building' (jornada de desarrollo para el personal), a petición de los sindicatos, que reclamaban que las ocho horas anuales de las "jornadas de desarrollo" se computasen dentro de ella y no se tuvieran que hacer durante los días libres de los trabajadores.