Miles de personas peregrinan a Villalar para celebrar el Día de Castilla y León

Unas 22.000 personas, según los datos aportados a mediodía por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, han peregrinado este miércoles al municipio de Villalar de los Comuneros para conmemorar el Día de Castilla y León, en el que este año las reivindicaciones han dejado un hueco para el luto por la muerte del papa Francisco, a quienes algunos de los asistentes han recordado como el 'papa rojo' o el 'papa comunero'.

Los crespones negros que han lucido las coronas de flores blancas con las que Villalar recuerda a los Comuneros, han sido el primer signo de luto oficial por el papa, que precisamente ha justificado la ausencia en estos festejos del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mauñeco (PP), quien se sumó así al decreto del Gobierno de España, y la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha guardado silencio en su breve presencia.

A través de un tuit, Mañueco ha animado a "seguir construyendo juntos" una Comunidad "fuerte, solidaria y llena de oportunidades".

La "y" de Castilla y León

El alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, ha reivindicado su municipio y esta fiesta como la "y" que une Castilla y León frente al "cerco del provincianismo" que aún percibe en la Comunidad.

El alcalde ha lamentado las vicisitudes a las que se enfrentan cada año para poder celebrar la fiesta popular en Villalar, después de que en esta ocasión la Junta tuviera que asumir los gastos del plan de seguridad, a los que renunció la Fundación de Castilla y León, que depende de las Cortes -ahora presidida por Vox-, y que ha dado por muerta.

Ha mirado con esperanza a los actos que conmemorarán el próximo 2026 los 50 años de reunión en Villalar de los Comuneros, marcadas por la reivindicación de la autonomía y la libertad, con miles de personas cada año en la campa.

Elecciones a la vista

El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha estrenado en Villalar, con una apelación a los ciudadanos para que demuestren que esta Comunidad "no es un cortijo perpetuo" del PP y ha apelado a las próximas elecciones para conseguir un cambio: "Necesitamos atrevernos a cambiar", ha planteado.

Tras realizar la ofrenda floral del PSOE ante el monolito de los Comuneros, Martínez ha echado en falta la presencia del PP: "No estamos todos, pero también es verdad que no están los de siempre, lamentablemente no están ni se les espera, pero aquí ni en ninguno de los 2.248 municipios" de Castilla y León, ha criticado.

"Para estar aquí hay que creérselo, hay que creer en esta Comunidad y lamentablemente en la derecha ni creen ni quieren a esta Comunidad", ha resumido el dirigente socialista.

En esta línea, el primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, ha lamentado que la Comunidad "sigue teniendo dificultades para entender todos, y de una vez, que esta es la fiesta de todos, con independencia de su ideología y de tendencias".

Como es habitual, Villalar se ha convertido en foro de todo tipo de reivindicaciones, marcadas este año por el rechazo de numerosas plataformas ciudadanas contra las macrogranjas, la instalación de plantas de biogás, los proyectos de explotación minera, la defensa de la sanidad pública y las pensiones, entre otras causas.

El luto por el papa Francisco

Los días de luto por la muerte del papa Francisco han deparado la principal particularidad en los actos festivos en Villalar, donde ha habido palabras de recuerdo para el pontífice y sus apelaciones a la esperanza, un término 'muy comunero'.

Muchos de los corrillos en Villalar, tradicionalmente marcados por la reivindicación y las demandas de libertad, han tenido hoy un hueco para recordar al papa Francisco, por su marcado acento social, y precisamente en el acto del Canto de la Esperanza, organizado por el Ayuntamiento, han sido varios los intervinientes que le han mencionado.

El primero de ellos ha sido el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, quien ha ensalzado la figura del papa Francisco, al igual que el alcalde, Luis Alonso Laguna, quien ha reconocido que este líder religioso le dio "esperanza" y le ayudó a recuperar partes de su interior que estaban "oxidadas".

Como recuerdo hacia el papa, las coronas de flores blancas que se han depositado este año en el monolito dedicado a los Comuneros Bravo, Padilla, Maldonado y María Pacheco han incorporado crespones negros, en señal de reconocimiento del luto oficial declarado por el Gobierno tras la muerte del papa.

También en líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha referido a esta circunstancia, convencido de que "sobran los motivos" para decretar tres días de luto por la muerte del papa Francisco, a quien algunos tildaron de "papa rojo", aunque ha añadido que también sobran motivos para guardar silencio y luto por la muerte de trabajadores, como los cinco mineros leoneses que recientemente murieron en una mina de Asturias.

Del mismo modo, ha agregado que también merecerían luto los migrantes que cada año mueren en el mar o las mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas, o por las muertes de ucranianos ante la invasión rusa y también por las víctimas del "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

"Hoy echamos de menos a lo que han llamado un papa rojo, un papa progresista y en cierta parte llevamos razón", ha afirmado antes de confesar que tenía el "vicio" de leer encíclicas papales de Francisco, algunas de ellas que "tanto daño han hecho a la derecha".

Algunos de quienes escuchaban estos discursos en la plaza Mayor de Villalar asentían con la cabeza con estas referencias al papa Francisco y otros verbalizaban su cercanía con los valores transmitidos por él.

Un "papa comunero", ha llegado a decir alguno de sus fieles defensores en estas conversaciones, con cabida también para los críticos con la Iglesia Católica.