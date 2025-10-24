Monte Nevado consagra su excelencia recogiendo un doble galardón en los Premios Alimentos de España al Mejor Jamón Ibérico y Serrano

Monte Nevado ha sido doblemente reconocida en los Premios Alimentos de España 2025, al alzarse con los dos galardones de la categoría de jamones: el Mejor Jamón de Bellota Ibérico y al Mejor Jamón Serrano. La entrega tuvo lugar en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid, presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se puso en valor la excelencia de los productos que mejor representan la riqueza y la tradición gastronómica del país.

La centenaria casa jamonera segoviana recogió este doblete en un acto que reconoce la calidad excepcional de sus jamones, símbolo de una historia centenaria construida sobre el compromiso con la excelencia, el respeto por los procesos artesanales y la búsqueda constante de la perfección. Con más de 125 años de experiencia y cinco generaciones dedicadas al arte del jamón, Monte Nevado se consolida como la marca más premiada en la historia de este prestigioso certamen, acumulando ya cuatro galardones y dos distinciones como finalista, tras haber conquistado de forma simultánea los dos máximos reconocimientos de la categoría.

El galardón al Mejor Jamón de Bellota Ibérico ha distinguido una selección de piezas elaboradas a partir de cerdos ibéricos puros, criados en libertad en la dehesa y alimentados con bellotas, pastos frescos y recursos naturales durante la montanera. En esta fase, los animales pueden engordar más de 60 kilogramos en libertad, lo que favorece una infiltración de grasa que da lugar a una textura jugosa y un sabor extraordinariamente complejo. Estas piezas son curadas lentamente en las bodegas naturales de Monte Nevado, donde el tiempo y el microclima afinan las cualidades organolépticas que distinguen a un auténtico jamón de bellota 100% ibérico.

Por su parte, el premio al Mejor Jamón Serrano ha recaído en el Jamón Serrano 24 Monte Nevado, un clásico de la casa que se elabora exclusivamente a partir de cerdos del tronco celta, seleccionados por su morfología, madurez y proporción de materia grasa. Criados en España y alimentados con piensos naturales ricos en cereales, estos animales dan lugar a piezas que se curan durante un mínimo de 24 meses en condiciones naturales, siguiendo procesos tradicionales que garantizan equilibrio, aroma y profundidad de sabor. Esta curación lenta y paciente es una seña de identidad de la marca y una garantía de calidad para el consumidor.

"Este doble reconocimiento es un inmenso orgullo para todos los que formamos parte de Monte Nevado. No solo valida una forma de trabajar basada en el tiempo, el cuidado y la excelencia, sino que también honra más de 125 años de dedicación a un oficio que entendemos como arte. Detrás de cada jamón hay generaciones de conocimiento, esfuerzo compartido y una pasión inquebrantable por hacer las cosas bien, respetando los ritmos de la naturaleza y la autenticidad del producto", ha declarado Juan Vicente Olmos, director general de Monte Nevado, tras recoger los galardones