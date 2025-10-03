Morala: “Celebramos que el Ministerio de Hacienda aprecie la necesidad de acometer algunas inversiones en Ponferrada”

El alcalde de la localidad leoneasa de Ponferrada, Marco Morala, expresa su satisfacción por la concesión de ayudas por importe de seis millones para una inversión total de once millones de euros en los próximos años. “Habíamos presentado al Ministerio de Hacienda nuestro proyecto ‘Ponferrada inspira’ con la intención de encontrar un respaldo financiero que complemente el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento, que es en definitiva aprovechar el dinero de los ponferradinos para acometer mejoras tangibles en distintas partes del municipio.

Esa ayuda se concreta inicialmente en esta adjudicación provisional nada menos que en una ayuda de seis millones de euros, prueba de que nuestro proyecto no solamente era bueno, sino que sitúa a Ponferrada en la vanguardia del desarrollo urbano sostenible”.

La resolución provisional, firmada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, confirma la calificación de "Seleccionado" para el proyecto de la capital del Bierzo, lo que permitirá movilizar una ayuda dentro del paquete de la senda financiera FEDER de 6.852.532,00 euros para su Plan de Actuación Integrado de Entidad Local (Plan EDIL), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), lo que permitirá una inversión pública total de 11.420.886,00 euros en la ciudad.

El alcalde reitera que “creo que hay que felicitar el trabajo concienzudo de la teniente de alcalde Lidia Coca y del técnico municipal José María Beltrán en la preparación de la solicitud que ha merecido la concesión de la ayuda. La petición de Ponferrada ha superado el proceso de valoración de una convocatoria que recibió 379 solicitudes a nivel nacional”. “Creo que este respaldo financiero es la demostración de que el trabajo constante y callado termina dando sus frutos y es mucho mejor que anteriores intentos de conseguir en las redes un titular que luego no traía inversiones efectivas al municipio”, añade.

“Esta ayuda financiera va a permitir desarrollar importantes acciones de las que próximamente daremos cuenta detalladamente, pero que responden al objetivo de hacer crecer Ponferrada de forma equilibrada en distintos tipos de infraestructuras y en diferentes barrios”, declara Lidia Coca.

La concesión de esta ayuda demuestra la solidez y la visión estratégica del Plan presentado por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es transformar el municipio y alinearlo con los ejes prioritarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027. "Este logro es una magnífica noticia para Ponferrada. La confirmación de estos más de seis millones de euros de financiación europea valida nuestra estrategia para una Ponferrada más moderna, sostenible y cohesionada", afirma Coca desde su convicción de que el futuro del municipio está ligado a esa estrategia de diversificación sostenible que caracteriza la economía y las políticas públicas municipales en Ponferrada.