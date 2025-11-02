Muere un corredor al caer por un barranco en el Monte Pajariel

La desgracia se ha cebado con la comarca leonesa de El Bierzo. Un corredor murió este domingo 2 de noviembre tras caer por un barranco en el Monte Pajariel. El Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 de Emergencias de Castilla y León recibió una llamada, en torno a las 11,41 horas de este domingo 2 de noviembre, alertando de que un corredor de unos 30 años se había caído por un barranco y no se movía.

Según indicaba el alertante, la caída había sido de unos 20 metros de altura, y estaba intentando acceder a la zona en la que se encuentra la víctima, que es inaccesible para vehículos. Ante esta situación el gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias de Sacyl, que moviliza a la zona un helicóptero medicalizado. También se informa al Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de la capital de El Bierzo, que de inmediato movilizan recursos hasta la zona. Al llegar al lugar del suceso, los servicios de emergencia, confirman el fallecimiento de la víctima. El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León es autorizado para extraer el cuerpo del fallecido de la zona y evacuarlo hasta el hospital de El Bierzo, donde esperan miembros del Cuerpo Nacional de Policía.