Piero Pioppo, el nuevo Nuncio Apostólico, aterriza en España

El arzobispo italiano Piero Pioppo, nuevo Nuncio Apostólico (embajador pontifico) en España y Andorra, ha llegado este viernes a España, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El nuncio ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ha sido recibido por el presidente de la CEE, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo; y el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.

Pioppo, de 64 años y arzobispo titular de la isla veneciana de Torcello (norte de Italia), era hasta el 15 de septiembre (fecha en la que el papa León XIV lo nombró embajador de la Santa Sede en España) Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Está previsto que el nuevo nuncio, que en los próximos días presentará sus credenciales ante el rey Felipe VI, participe el próximo 8 de diciembre en una misa en la Basílica Pontificia de San Miguel con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción.

La Nunciatura Apostólica en España estaba vacante desde el pasado mes de mayo, cuando el filipino Bernardito Auza, que estaba al frente de ella desde 2019, fue trasladado como nuevo nuncio ante la Unión Europea (UE).

Pioppo, nacido el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia), fue ordenado sacerdote en 1985 y es doctor en Teología Dogmática. Ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede en julio de 1993, prestando sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Fue nombrado prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR) en 2006 y cuatro años más tarde Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello.