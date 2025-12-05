Tráfico lento en Madrid, Levante, Córdoba y Cantabria en el inicio del puente de la Constitución

Varios accesos a Madrid y vías de Levante, Córdoba y Cantabria registran ya circulación lenta con motivo del inicio del puente de la Constitución, en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,7 millones de viajes por carretera.

A las 15:00 horas de este viernes ha arrancado el dispositivo de Tráfico que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, periodo en el que los desplazamientos de largo recorrido afectarán principalmente a las vías con destino a segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña.

La entradas a Madrid presentan tráfico lento por la A-1, a la altura de Las Tablas, y en la A-4, en Parla, al igual que en Valencia, en la AP-7, en Sagunto dirección Castellón; y en Murcia, en el acceso por la MU-32, en Molina de Segura, y en la salida por la A-7 en Espinardo, informa Efe.

El tráfico es irregular en Córdoba, en la entrada por la A-4, a la altura de Alcolea, y complicado en Cantabria, en la A-67, en Santa Cruz de Bezana hacia Reinosa.

Además, varios siniestros complican la circulación en la entrada a Madrid por la A-4, en Valdemoro; y en Guipúzcoa, en la A-15, en Hernani sentido Irún.

Para este operativo del puente, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

La DGT prevé que los mayores incrementos de circulación se produzcan tanto la tarde de este viernes, especialmente entre las 17 y las 22 horas, como en la mañana del sábado 6, día de la Constitución, entre las 10 y las 14.

Pide a los conductores que estén muy atentos y que consulten la información del tráfico antes de emprender la marcha.