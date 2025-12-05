La jueza decreta la apertura de juicio oral por la muerte de Esther López

La audiencia preliminar celebrada el pasado miércoles en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado del denominado "Caso Esther López" no dejó sorpresas. La jueza instructora dictó auto de apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado contra el presunto responsable de la desaparición y muerte de la vecina de Traspinedo, Óscar S.M, de forma que los autos serán remitidos a la Audiencia Provincial para que, previsiblemente el próximo año, siente en el banquillo al encausado.

En su auto, la jueza estima las pretensiones de las acusaciones pública y particulares de ir a juicio y rechaza el sobreseimiento interesado por la defensa, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La jueza ha decretado la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139.1.1º, del Código Penal, y subsidiariamente al anterior, de un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal.

A esto une un delito contra la integridad moral, un delito de detención ilegal y un delito de omisión de socorro, que se imputan al acusado "en concepto de autor y responsable directo de los hechos".

Ya antes de que se conociera la decisión, las defensoras de Óscar habían mostrado su incredulidad el pasado miércoles por la situación en la que se encuentra su cliente. "¡Si me permitís una licencia, parece mentira que estemos aquí en una audiencia preliminar por delito de asesinato, cuando además hay indicios escasos que han sido desmontados uno a uno por esta defensa!", lamentó Ana Pérez, una de las dos defensoras del presunto asesino.

Con respecto a las distintas pruebas pedidas, Ana Pérez defendió la importancia de las mismas, tanto las solicitadas antes del inicio del proceso judicial como aquellas a practicar en su transcurso, a la vez que rechazó una supuesta pretensión dilatoria, frente a lo apuntado por la propia instructora. La defensora se refería así, entre otras pruebas, a las fotos a color de la autopsia que obran en poder de la UCO, y a otras como la remisión de un oficio sobre un segundo teléfono móvil que tenía Esther "del que no se tienen datos" y otro oficio a la Junta para que determine si el cuerpo de la fallecida presentaba indicios de haber permanecido veintiún días en una cuneta, "una zona plagada de bichos", diligencias todas ellas que, como así entiende la defensa, pueden practicarse en escasos días.

Una vez dictada la apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado popular y la correspondiente remisión de los autos a la Audiencia Provincial, tan solo queda ya por fijar la fecha del juicio que se celebrará, previsiblemente, el próximo año.

A ese juicio Fiscalía de Valladolid acudirá con una petición de condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

Por su parte, las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana.

Las acusaciones se remontan a la noche del 12 de enero de 2022 cuando Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último. Esther manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas, y Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo.

Una vez allí, siempre a juicio de los acusadores, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar. El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización "El Romeral" de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones, ninguna de las cuales era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

Agonizó hasta morir

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que acusan a Óscar de que, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluye.