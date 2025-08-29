Acceso

Un muerto y dos heridos por una colisión entre una moto y un vehículo en Bustillo del Páramo (Palencia)

El fallecido se trata de un hombre de 47 años

Ambulancias de Sacyl que acudieron al lugar de los hechos
Ambulancias de Sacyl que acudieron al lugar de los hechos
La colisión entre una moto y un turismo en carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo (Palencia), se saldó en la noche de este jueves 28 de agosto con un hombre muerto, de 47 años, y otras dos personas heridas de diversa gravedad, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

La Sala del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada, en torno a las 22.13 horas, que alertaba del siniestro vial, donde se informaba que el ocupante de la motocicleta está herido grave.

A ese respecto, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal médico confirmó el fallecimiento del hombre, de 47 años, además de atender y trasladar a dos heridos más, un varón, de 77 años, en UVI móvil, y una mujer, de 76, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.

