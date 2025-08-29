La colisión entre una moto y un turismo en carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo (Palencia), se saldó en la noche de este jueves 28 de agosto con un hombre muerto, de 47 años, y otras dos personas heridas de diversa gravedad, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

La Sala del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada, en torno a las 22.13 horas, que alertaba del siniestro vial, donde se informaba que el ocupante de la motocicleta está herido grave.

A ese respecto, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal médico confirmó el fallecimiento del hombre, de 47 años, además de atender y trasladar a dos heridos más, un varón, de 77 años, en UVI móvil, y una mujer, de 76, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.