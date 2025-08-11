Nuevo incendio de nivel uno en la comarca leonesa de El Bierzo

"Si éramos pocos, parió la abuela", dice el sabio refranero popular, que puede extrapolarse a lo que está ocurriendo en la provincia de León, cercada por las llamas de hasta nueve incendios declarados durante el fin de semana, al menos tres de ellos de nivel 2 de peligrosidad, que están afectando incluso a zonas Patrimonio de la Humanidad, como Las Médulas, donde medio millar de vecinos están pudiendo regresar a sus casas tras ser desalojados.

Y es que la Junta acaba de declarar un incendio con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el municipio de Paradiña, en el municipio leonés de Villafranca del Bierzo.

El fuego se originó pasadas las siete de la tarde de este domingo, se investiga su origen y la previsión es que su extinción se prolongue durante más de 12 horas. En la zona trabajan a destajo personal y maquinaria de tierra.

Además, por otro lado, las localidades leonesas de Llamas de Cabrera y Santalavilla, en el municipio de Benuza, mantienen a su población confinada y en prealerta de evacuación, bajo la vigilancia de la Guardia Civil, según informa la Subdelegación del Gobierno, debido al incendio que se mantiene activo y en nivel de peligrosidad 2 en la zona.

Asimismo, cabe señalar que un total de 200 militares y 72 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias se desplegaron la pasada noche en respuesta al incendio de nivel 2 que se registra en la localidad de Yeres, en el municipio de Puente Domingo Flórez. La UME también permanece desplegada en Orallo (Villablino), donde el incendio declarado se encuentra en nivel 1, con 58 militares y 28 medios.

Dos patrullas de la Guardia Civil están destinadas a las inmediaciones de Fasgar, donde hay otro fuego que se mantiene en nivel 1. Por otro lado, la carretera N-536 permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde el kilómetro 21 en Carucedo al kilómetro 7 en Priaranza del Bierzo.

Por otro lado, la carretera N-630 presenta visibilidad reducida en ambos sentidos por la presencia de humo y polvo de los incendios más próximos entre el kilómetro 161 en Cembranos y el 162 en San Cibrián.

Además, el incendio de Molezuela de Carballeda, de Zamora, se ha adentrado un poco en tierras leonesas y ha obligado a cortar la carretera LE-111 en el kilómetro dos, a su paso por Nogarejas, hacia Benavente. También está interrumpida al tráfico la carretera en Cubo de Benavente, en sentido Benavente.

La Iglesia, a disposición de los afectaos

Por otro lado, la Diócesis de Astorga, a la que pertenecen los municipios bercianos y cabreireses que sufren estos días diversos incendios, mostró hoy su apoyo a los afectados, al igual que a los del fuego de Chandrexa de Queixa, en la provincia de Ourense, que ha arrasado ya más de 900 hectáreas.

El administrador diocesano se ha puesto en contacto con los párrocos de las parroquias correspondientes, así como con varios de los alcaldes de estos territorios para manifestar la cercanía a todos y ponerse a disposición de las autoridades civiles en la ayuda y la atención a todas las personas que sufren las consecuencias de estos incendios.

Asimismo, desea manifestar su agradecimiento por el esfuerzo encomiable que todos los servicios de extinción y las autoridades llevan a cabo y agradece igualmente la cercanía de la diócesis hermana de Zamora que, en la persona del párroco de Benavente, ha manifestado también su colaboración para todo lo que sea necesario.

Finalmente, señalan en un comunicado, la Iglesia se une en oración para que estos incendios sean extinguidos lo antes posible, para que los afectados puedan recuperar cuanto antes la normalidad de sus vidas y para que “juntos se cuide y preserve la casa común, que es la Tierra”.