Nuria González: "Habrá estudios de Medicina en Ponferrada, pero a partir del cuarto curso”

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha afrmado esta mañana de forma contundente que habrá estudios de Medicina en Ponferrada. En concreto, aseguraba que la implantación del Grado alcanzará tanto al campus de la capital como al del Bierzo, pero allí no se hará con todos los cursos de la titulación.

“Ya lo he dicho. Habrá estudios de Medicina en Ponferrada, pero llegarán a partir del cuarto curso; no desde el primer ciclo” recalcó en alusión a la petición hecha por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ponferrada, que emitió una declaración conjunta en la que reclama “que se implante en el campus de Ponferrada la totalidad de los cursos de la titulación y no solo su ciclo final”.

También solicitan que, “dentro de las capacidades docentes y de infraestructura del Campus, se habilite el mayor cupo posible de alumnos en el grupo que inicie sus estudios en Ponferrada”.

Nuria González apuntaba que, como en anteriores ocasiones, que ofertar Medicina en ambas ciudades supondría duplicar los recursos. “Impartir un grado tan exigente como Medicina en dos campus sería muy complicado y está consensuado con la Junta y es más oportuno que llegue a Ponferrada cuando esté más consolidada la titulación”, añadía.

La rectora se expresaba así tras firmar con la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga un convenio marco de colaboración de cuatro años que servirá para el desarrollo de acciones en beneficio del territorio en el marco del proyecto RED-MAB que, financiado por la Fundación Prima busca reforzar la resiliencia al cambio climático en áreas mediterráneas que gozan de ese reconocimiento.

Uno de los proyectos destacables es estudio de la aplicación de propóleos a la industria agroalimentaria para aplicar el potencial de este producto de la colmena al sector cárnico, por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes.

Eugenia Rendueles y Camino García con las responsables de una iniciativa que combinará el trabajo de campo que se haga con los industriales con la labor técnica y científica y que desarrollará pruebas pilotos sobre un producto que necesita una investigación constante.

“La ciencia tiene que ser cercana, sensible, comprensible y potenciar el futuro del territorio”, señaló Rendueles antes de detallar que se pretende introducir el propóleo en algunos productos cárnicos como un ingrediente más, para eliminar o limitar el uso de otros aditivos y dar un valor añadido, con las propiedades saludables que aporta.

“Estamos convencidos de que sectores tan arraigados en nuestro territorio pueden caminar juntos hacia un futuro más sostenible”, añadía.

La firma del convenio corrió a cargo de la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y del presidente del Patronato de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y alcalde de Pola de Gordón, Antonio García, en presencia de la gerente de la entidad, Beni Rodríguez.