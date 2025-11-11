Palencia planta cara a los botellones

La Policía Local de Palencia ha intensificado su acción de vigilancia en las calles y plazas de la capital del Cristo del Otero durante los fines de semana para hacer frente a los botellones, con el objetivo de erradicar esta práctica en la ciudad que es ilegal.

Solo durante el último fin de semana, los agentes policiales han llevado a varias actuaciones en los que han identificado múltiples incumplimientos de la normativa vigente que les ha llevado a tramitar más de una veintena de denuncias, concretamente 22, todas ellas por consumo de alcohol en la vía pública.

De esas actas, quince correspondieron a menores de edad, cuyos progenitores ya fueron informados, mientras que las siete restantes eran personas mayores de edad, según informan fuentes de la Policía Local palentina.

El Cuerpo municipal insiste también en que esta prohibido que los clientes de los establecimientos de hostelería puedan sacar a la vía pública sus consumiciones si no se encuentran en veladores. Y es que este hecho -apuntan- es uno de los que más molestias por ruido genera entre los vecinos que conviven junto a estos negocios.

La Policía Local ha anunciado que mantendrá esta línea de actuación reforzada en las próximas semanas con el fin de garantizar el descanso de los ciudadanos y la limpieza de los espacios públicos de la ciudad.