La Policía Nacional identifica a ocho 'mulas' de un delito de ciber estafa por el que un vallisoletano perdió 9.780 euros

Investigadores de la Policía Nacional de Valladolid identificaron a un total de ocho personas titulares de cuentas en las que se realizaron ingresos obtenidos mediante ciber estafas por las que un vallisoletano llegó a perder 9.780 euros.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando este ciudadano vallisoletano presentó una denuncia en las dependencias de la Policía Nacional de la capital vallisoletana, en la que relataba cómo había sido captado en una red social con un anuncio que prometía ingresos económicos rápidos por dar ‘likes’ a determinados vídeos de TikTok.

Tal y como especificaba la víctima en la denuncia, en un principio se cumplieron las circunstancias del anuncio de la red social, y la víctima recibió unos ingresos rápidamente mediante pequeños pagos por dar ‘likes’ a videos. En concreto, fueron 193 euros los que recibió la víctima como ganancias.

No obstante, una vez que los delincuentes se ganaron la confianza del hombre, le ofrecieron la posibilidad de ganar aun más dinero suscribiéndose a una página de inversiones en criptomonedas, a lo que la víctima accedió.

Cuando realizó su suscripción, un mentor de tareas de la organización se puso en contacto con él, para indicarle qué inversiones debía realizar para obtener una serie de ganancias, que la víctima realizaba desde la cuenta de su entidad bancaria.

Dichas inversiones se veían reflejadas con sus ganancias correspondientes en la página web en la que se había suscrito, sin que la víctima se diera cuenta de que eran falsas y su dinero realmente había sido transferido a cuentas controladas por la organización criminal.

Cuando la víctima quiso hacerse con las supuestas ganancias obtenidas, los criminales le hicieron creer que, debido a un error que se había producido, el hombre tenía que realizar un ingreso de 8.000 euros en la página web para desbloquear las ganancias.

La víctima notificó a su ‘mentor de tareas’ que no disponía de esa cantidad, a lo que le propuso como solución que la organización aportaba 2.500 euros a modo de crédito y el denunciante el resto, a lo que la víctima accedió.

Posteriormente, tras realizar esa operación, el mentor le indicó que tenía que ingresar 15.000 euros para poder retirar el dinero ingresado en la falsa web. En ese momento, el denunciante quiso recuperar todo el dinero invertido, así como las supuestas ganancias obtenidas, para lo que le solicitaron desde la organización una serie de datos bancarios.

Cuando el denunciante se puso en contacto con su entidad financiera para obtener esos datos, le indicaron que desconocían a qué datos se refería y el hombre, al saberse estafado, presentó la correspondiente denuncia, tras haber perdido un total de 9.780 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para identificar a los autores de esta estafa. El número de teléfono asociado a las redes sociales desde las que se ponían en contacto con la víctima resultó ser un número de Indonesia.

No obstante, los investigadores pudieron identificar a ocho personas, titulares de las cuentas a las que era transferido el dinero de la víctima, quienes a su vez se lo hacían llegar a la organización mediante transferencias de las que se quedaban una pequeña comisión.

Estas personas son conocidas en estos entramados criminales como ‘mulas’, puesto que mueven el dinero de una cuenta a otra para que los criminales se puedan hacer con las ganancias y dificultar el seguimiento del dinero por las autoridades.