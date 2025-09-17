Presentada una nueva edición del "Asalto al Castillo de Osma"

La Ciudad de Osma celebrará el próximo sábado día 27 de septiembre la séptima edición del Duatlon Cross Popular Asalto al Castillo. El Club Ciclista Uxama, las peñas de Osma y el Ayuntamiento burgense organizan esta cita deportiva del final de verano con un carácter absolutamente popular y festivo.

La prueba se compone de un recorrido de 10 kilómetros en bicicleta de montaña, 2.400 metros corriendo y un kilómetro de ascensión al castillo de Osma. En anteriores ediciones, la ruta de asalto al castillo era absolutamente libre decidiendo cada corredor el lugar por el que quería abordarlo, pero en esta ocasión, las obras que se realizan en sus faldas marcarán el recorrido cerrando algunas posibilidades.

Un año más, la organización llama a la participación en esta prueba, sobre todo a los aficionados locales recordando que no hace falta un gran nivel para inscribirse sino simplemente tener ganas de pasar un día divertido haciendo ejercicio. Los interesados pueden apuntarse por diez euros hasta el día 21 y por 15 hasta el 25. La cuota incluye el seguro, la bolsa del corredor, el avituallamiento, un recuerdo y un bocadillo caliente.

La salida de la prueba se dará a las 18:30 horas para dos horas después comenzar la ceremonia de premios. Como es habitual, la noche concluirá con parrillada y discoteca móvil.

Son muy numerosos los patrocinadores, fundamentalmente locales, que sostienen esta prueba para que continúe marcando el calendario del mes de septiembre en la Ciudad de Osma. También, el número de colaboradores de la organización es significativo puesto que las peñas festivas de la Ciudad de Osma se vuelcan con especial energía.