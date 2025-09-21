A prisión dos ladrones en Salamanca con más de un centenar de antecedentes por robos en vehículos

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca decretó el ingreso en prisión de dos ladrones reincidentes, que fueron detenidos en dos intervenciones distintas, y que, entre ambos, suman más de un centenar de antecedentes por robos con fuerza en el interior de vehículos.

Según informó la Policía Nacional, una llamada telefónica a dependencias policiales alertó de la presencia de un individuo merodeando entre varios coches con una linterna y que, según la denuncia del alertante, le había visto acceder a uno de ellos tras romper la ventanilla.

A su llegada al lugar, los agentes observaron un turismo aparcado en la vía pública con la ventanilla fracturada. Pudieron comprobar también que, en su interior, había un individuo revolviendo el coche. Además, tenía la cara manchada de sangre como consecuencia de un corte sufrido al fracturar el cristal para acceder al interior. Tras intervenirle los efectos robados, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Asimismo, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de otro individuo que cometía habitualmente hechos similares a los descritos, dentro de otra intervención distinta y tras arduas labores de investigación.

Según fuentes policiales, entre los dos detenidos en sendas operaciones superaban con creces el centenar de antecedentes por robos en interior de vehículo. Y ambos habían sido detenidos varias veces durante las últimas semanas por hechos similares, informa Ical.

Reyerta

Por otra parte, un hombre fue detenido en Salamanca tras protagonizar una reyerta, en la que participó al menos otra persona. Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 horas de este domingo 21 de septiembre en la calle Bordadores, en una popular zona de ocio nocturno de la capital del Tormes.

Así aparece reflejado en el parte nocturno de la Policía Local de Salamanca, al que tuvo acceso Ical, ya que los agentes municipales colaboraron en la identificación del sujeto, cuya detención fue llevada a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Según fuentes municipales, la pelea, entre dos personas, se saldó con el otro contendiente herido, ya que presentaba cortes realizados con un elemento de cristal, que no se pudo determinar con exactitud, extremo que tratará de esclarece la investigación puesta en marcha por la Policía Nacional.

Además, la Policía Local de Salamanca tuvo que acudir a la calle La Alberca a levantar un acta en un establecimiento público tras realizar la pertinente medición de ruido ante las molestias denunciadas por los vecinos.

Finalmente, los policías municipales pusieron un par de multas por controles de alcoholemia con resultado positivo en la plaza de España, a la 1.29 horas, y en la Gran Vía, a las 5.35 horas, respectivamente.