El PSOE exigirá responsabilidades a la Junta por negligencia en los incendios

El PSOE en Castilla y León ha anunciado este martes que cuando los incendios forestales que asolan esta Comunidad, especialmente en Zamora y León, queden estabilizados exigirá la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno autonómico por negligencia y falta de previsión.

La permanente de la Comisión Ejecutiva del PSOE en esta Comunidad se ha reunido en León, trasla que su vicesecretaria general, Nuria Rubio, ha asegurado qye Castilla y León "necesita un dispositivo de incendios permanente, profesional y cien por cien público" con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año.

En este contexto, Rubio ha solicitado de nuevo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque de "manera inmediata" a todos los grupos políticos y a los representantes del sector forestal y de extinción para "adoptar medidas urgentes frente a esta crisis" y reforzar el servicio de extinción de incendios.

La política socialista ha recordado que su formación ha reclamado durante años mejoras en el operativo con "más medios humanos, materiales y un servicio de prevención y extinción estable permanente".

También ha lamentado la falta de previsión y la ausencia de un plan integral ya que como se ha comprobado en los últimos días el operativo "colapsa ante varios focos simultáneos", con una plantilla insuficiente y falta de recursos.

En este sentido, ha alabado la "profesionalidad, eficacia y esfuerzo constante" de los profesionales de extinción de incendios, lo que no oculta que los trabajadores "están exhaustos sin descansar tan siquiera las horas estipuladas ante la ola de incendios".

Para Rubio, la gravedad de las carencias se refleja en casos como que en zonas de alto valor ambiental se han quedado sin vigilancia y con vehículos fuera de servicio en plena emergencia, a lo que se unen los recortes en las guardias, la ausencia de mantenimiento de infraestructuras de protección y la falta de planificación que "se repite año tras año".

A este respecto, el PSOE ha recalcado que el mantenimiento del servicio durante todo el año "no es un despilfarro, sino una inversión imprescindible para proteger vidas, pueblos y patrimonio" al considerar que la "prevención no puede ser un eslogan. Debe ser una política pública real y eficaz" con una gestión forestal sostenible.

Por otra parte, la vicesecretaria general ha pedido rapidez en la recuperación de viviendas, negocios, entornos naturales y bienes culturales dañados para lo que ha solicitado que se articule una línea de ayudas directas para los damnificados y ganaderos que han perdido los pastos que les garantizaban estabilidad para los próximos años.

Mención especial ha tenido respecto al incendio que ha afectado al Parque Natural de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, del que ha recordado que su gestión y conservación son responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León.

"El incendio que ha afectado a este paraje no solo supone una pérdida medioambiental irreparable sino también un golpe a la identidad, al turismo y la economía de toda la comarca", ha concluido Rubio