La rareza en la bandera que molesta a muchos leoneses y con la que el resto de España alucina

Las banderas son los principales símbolos que identifican a un país, a una autonomóa o a una ciudad o pueblo, con la que los habitantes de cada territorio se sienten identificados plenamente. y cuya oficialidad está regulada por ley.

Las enseñas que no estén recogidas por ley o en el caso de las regiones en su respectivo Estatuto de Autonomía, se supone que son ilegales y no sirven o no deberían ser utilizadas, aunque no siempre es el caso. Ahí tenemos el caso de la estelada catalana, que usan los ciudadanos de ideología independentista de Cataluña o por movimientos pancatalanistas de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Castilla y León, comunidad histórica donde las haya, puede presumir de contar con una provincia cuya bandera es única en España, además de ser la más antigua del país: la de Zamora, conocida durante once siglos como la Seña Bermeja, compuesta por ocho franjas rojas y una verde.

Una enseña que tiene su origen en las hazañas de Viriato, el guerrero lusitano al conocían como el Terror de Roma, y que derrotó al menos en ocho ocasiones a las tropas romanas de pretores y cónsules, de ahí los ocho desgarrones que presenta la bandera de Zamora en honor a esas ocho victorias. Cientos de años más tarde, fue Fernando el Católico quien en 1476 y tras ganar la Batalla de Toro a las tropas del Rey Alfonso V de Portugal y del príncipe Juan de Portugal dentro de la guerra de Sucesión Castellana, se quitó una banda verde esmeralda que portaba sobre sus hombros para añadirla a la Seña Bermeja en reconocimiento a los zamoranos por el auxilio prestado en la guerra formando la actual bandera zamorana.

Otro caso singular es el que ocupa estas líneas y que afecta al antiguo Reino de León, que cuenta con una bandera con un curiosa historia detrás. La provincia leonesa vive en estos momentos un creciente sentimiento leonesista y la sociedad debate la idoneidad o no de apostar por independizarse de Castilla y crear la que sería la Comunidad Autónoma número 18, que englobaría también a las provincias de Zamora y Salamanca.

Un viejo anhelo de los leoesistas, que ya han visto aumentada su presencia en las Cortes de la mano de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) con tres procuradores y que aspiran en las elecciones de marzo del próximo a ser el partido más votado en la provincia de León y aumentar su presencia en el Parlamento con más representantes y crear grupo propio.

Los leonesistas anehlan este viejo sueño de convertirse en autonomía,y apelan para ello al artículo 143 de la Constitución Española, en el que se dice que las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder a su autogobierno y constituirse como comunidades autónomas.

Pero dicho esto, León tiene una bandera con una singularidad también que la hace única, aunque es algo que no gusta, trae de cabeza y es motivo de polémica y discursión en la capital leonesa principalmente,

Y es que nadie sabe cual es el color correcto de su bandera, además de que existen varios tipos de enseñas para identificar a los leoneses con distintos tonos.

¿Y por qué ocurre esto?

Pues es así, porque no existe una normativa que diga como ha de ser dicha enseña. Muchos leoneses no lo entienden y denuncian la falta de respeto a un viejo Reino.

De hecho, la ciudad y la provincia de León son las únicas que no tienen regulado como es su bandera y su escudo.

Y, para más inri, la bandera de León se inspira el modelo o tipo castellano, que se expandió por toda la corona y que la mayoría copiaron, incluido los leoneses.

La bandera leonesa está diseñada en el modo vexilológico español, con un escudo centrado que no completa el paño y un fondo color borgoña -un mix de púrpura tirando a rojo-, que es el verdadero tono heráldico que representa a Castilla.

La bandera de León actual no es única y existen varias. Las que predominan son la de la Diputación de León y la del Ayuntamiento de la capital leonesa, pero las dos son distintas, tanto en el color como en la disposición del famoso león, al que se ha pintado de muchas formas, algunas de ellas incluso ridículas.

La enseña de la institución provincial consta de un escudo sobre el paño con un león coronado, cuyo color también es el púrpura, aunque en este caso el escudo que aparece es el de la provincia, en plata y con un león con el rabo hacia dentro, de color rojo o gules coronado y armado de oro.

Mientras que en la bandera del Consistorio leonés el escudo se envuelve en una cartela y el león, cuyo rabo tiene forma de "s", está sin coronar . El color de esta enseña es el púrpura y el escudo de la ciudad aparece en el centro.

El asunto no tiene fácil resolución ya que no existe una regulación oficial de cual debe ser el color y los emblemas que figuran en ella, y tampoco hay en la provincia un consenso claro que identifique a todas ellas.

Además, en la Junta de Castilla y León, en las Cortes regionales y en instituciones propias de la comunidad como el Procurador del Común que preside Tomás Quintana, con sede en León, se usa otro modelo de bandera, on un escudo con corona real que se diferencia de la de la Diputación porque porta una corona real abierta, que es la típica del Reino leonés.

Hay otro modelo de enseña que se empezó a utilizar en los años 60 del pasado siglo, cuando la institución provincial dio oficialidad a una especie de pendón o estandarte que tenía el escudo de León en el centro y alrededor el los de los partidos judiciales en los que se dividía por aquel entonces la provincia: Villafranca Riaño, La Vecilla, Valencia de Don Juan , La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Murias de Paredes, Sahagún y León.

Y luego está la denominada purpurada que impulsó el Grupo Autonómico Leonés, una asociación leonesista cuyas actividades se desarrollaron entre finales de los 70 y mediados de los 80 del pasado siglo. para representar a la región leonesa.

Luego está la bandera autonomista que usan los leonesistas, que tiene como protagonista a un león de color púrpura sobre fondo blanco o plata. El león, que ocupaba un tercio del campo si se trataba de un escudo, era pasante, unas veces orientados a la izquierda, y otras hacia la derecha, pero si se dispone verticalmente acapara todo el espacio. El león de la bandera pasó después a rampante y en posición defensiva, con el pie listo para el ataque.

Finalmente, ehay otra que se conoce como La dixebriega, que es la que usa la izquierda leonesista desde hace dos décadas. El escudo de la bandera regional se incluye dentro de una estrella amarilla.